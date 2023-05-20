Ровно год назад министр обороны Сергей Шойгу доложил верховному главнокомандующему Владимиру Путину о полном освобождении Мариуполя. 20 марта 2022 года промзона завода «Азовсталь» была окончательно очищена от боевиков неонацистского формирования «Азов» (запрещенного и признанного террористическим в России).

Иван Шилов ИА REGNUM Мариуполь

«Промка» металлургического комбината-гиганта, которую чуть более месяца держали в осаде наши военные, оставалась последним очагом боев в Мариуполе. Масштабные столкновения, собственно, в городских кварталах продолжались около шестидесяти дней. Российские войска и Народная милиция ДНР подошли к Мариуполю на следующий же день после начала СВО, и 21 апреля Шойгу сообщил президенту о взятии города под контроль, за исключением всё той же «Азовстали».

Мариуполь был, пожалуй, первым взятым нашими военными городом, который противник за восемь лет с начала конфликта превратил в укрепрайон. До «крепости Бахмут» были уверенные заявления теперь уже бывшего киевского чиновника о том, что «Мариуполь мы не сдадим никогда». Как отмечал Шойгу, до начала СВО украинская армия и нацбаты стянули сюда танки, артиллерию, системы залпового огня «Ураган» и «Смерч», и ракетные комплексы «Точка-У», которые были способны добить до Таганрога и Ростова-на-Дону. «Временная столица Донецкой области» должна была стать базой для атаки на ДНР и Крым.

Главным же средством прикрытия противник избрал не системы ПВО, а по уже сложившейся террористической практике жителей города, по сути, взятых в заложники и прятавшихся в подвалах без воды и пищи.

По сути, это было продолжением «управленческих практик», которых придерживались украинские силовики с момента военной оккупации Мариуполя в июне 2014-го. Жители города, которые за месяц до этого массово проголосовали на референдуме за независимость ДНР, воспринимались как заведомо нелояльные. Сразу после оккупации на территории мариупольского аэропорта заработала секретная тюрьма полка «Азов», пыточные камеры которой боевики называли «библиотекой».

«Угрожают, могут привезти семью, мужа, детей, у тебя на глазах пытать. Запугивают, ломают людей морально и физически. А вот когда привозят в СБУ, там оформляют уже документально… Как будто только что задержали», — приводило РИА «Новости» свидетельство одной из узниц тюрьмы Ольги Селецкой.

В первые дни марта 2022-го по вошедшим в город подразделениям ДНР боевики «Азова» и «Айдара» вели огонь из школ, больниц и детских садов. Тогда же донецкий штаб территориальной обороны сообщил, что боевики удерживали в заложниках около ста человек в мариупольском роддоме № 2, из них 37 детей, пять новорожденных. «Защитники Мариуполя» не позволяли женщинам выбраться за водой к ближайшей скважине в частном секторе.

«Я сам вывозил семьи с детьми и отдельных людей. Они рассказывали об отношении украинских солдат к мирным жителям:

украинцы не давали мирным жителям выезжать в нашу сторону, стреляли по колёсам, по ногам людям, снайперы убивали людей, когда те пытались выйти на нашу сторону.

Мы прекрасно понимаем, что украинские военные не считали наших людей за своих сограждан — они нужны были лишь для прикрытия, ведь когда мирные жители были в здании, наши военные пытались действовать в щадящем режиме», — рассказал ИА Регнум депутат Народного совета ДНР Владислав Бердичевский.

Народный совет ДНР Владислав Бердичевский

«Не имея возможности покинуть город и перемещаясь в поисках пропитания, мирные жители стали живой мишенью для украинских карателей… Только в апреле 2022 года на оставленных украинскими войсками позициях были обнаружены тела 51 мирного жителя, а уже после полного освобождения и обследования города их количество составило более трех тысяч», — отмечалось в сообщении Следственного комитета России в декабре 2022-го по результатам работы комиссии по расследованию военных преступлений ВСУ.

Среди тех, кому «защитники Мариуполя» отказали в выходе из города по гуманитарным коридорам, были и дети.

«Основной характер травм у детей, которые поступали тогда в нашу клинику, — это минно-взрывные травмы. А у некоторых и пулевые ранения», —

рассказал ИА Регнум главный врач Мариупольской детской больницы № 3 Игорь Бражник.

При этом врачи продолжали работать даже не в «условиях, приближенных к боевым», а, собственно, в боевых условиях. Был небольшой запас медикаментов — его растягивали максимально долго. «Не хватало воды, не было еды, электричества. И даже не было солярки, чтобы добыть электричество. Были и проблемы в приготовлении пищи без электричества — готовили прямо на кострах», — делится впечатлениями Бражник.

Той же тактики — прикрытия мирными жителями — боевики «Азова» придерживались и тогда, когда их вытеснили в цеха и катакомбы «Азовстали». «Они устроили сверху снайперские точки, посередине они работали из противотанковых установок, внизу была вооружённая пехота. Они загоняли людей в подвалы и, прикрываясь ими, устраивали засаду нашей бронетехнике и солдатам», — рассказывает Бердичевский. По его словам, российские военные в Мариуполе пытались сперва зайти на «Азовсталь» малыми силами и сохранить здания одного из градообразующих предприятий, но «азовцы» плотно закрепились.

«На каком-то этапе ВС России были вынуждены применять ту же тактику, что и сейчас в Артёмовске — артиллерийские и авиационные удары, поэтому сохранять здания «Азовстали» было нереально», — сказал Бердичевский. Уже тогда стало ясно, что ВСУ и нацбаты готовы пожертвовать «городами украинского Донбасса», которые они якобы защищали.

Со своей стороны, российские власти распорядились не проводить операцию на уничтожение и дождались выхода «азовцев» из подвалов. Всего в плен нескольким сотням российских солдат сдались около 2,5 тысячи боевиков.

Уже в плену выяснилось, что в самих рядах «Азова» царили раздрай и конфликты. Руководство «патриотического» подразделения в ожидании «процедуры экстракшн» не делилось водой и едой с рядовыми бойцами, отказывало им в доступе к интернету и даже не удосуживалось обеспечить уход за ранеными. «Командование приберегло запасы для себя. Парни бродили по брошенным бункерам, искали сухпайки и воду. Выбирались наружу — многие так погибли от осколков», — рассказывал РИА «Новости» один из сложивших оружие боевиков «Азова» Юрий Мозговой (по виду явно из «идейных бойцов» — на руке у него вытатуирован портрет пособника гитлеровцев Романа Шухевича). Со слов сдавшихся в плен, за месяц осады моральный дух боевиков неуклонно падал и, собственно, привел к падению «Азовстали».

Владимир Андрианов ИА REGNUM Сдача в плен с «Азовстали»

Время подтвердило правильность того решения, которое 21 апреля 2022-го принял верховный главнокомандующий — отказаться от штурма, блокировать промзону и тем самым сберечь силы наших военных.

Как следствие предшествующих боев, «Азовсталь», впрочем, восстановлению не подлежит. Чего не скажешь об остальной городской территории, от завода Ильича и морского порта до жилых кварталов в центре и на окраинах. Мариуполь стремительно возрождается — по примеру послевоенного Ленинграда, как говорят петербургские строители, включившиеся в восстановление города.

Сейчас отстраивается три крупных микрорайона, капитально ремонтируют почти все дома, которые можно восстановить, а те жилые здания, которые не подлежат восстановлению, сносят, рассказывает Бердичевский. «Их жителей переселяют в новые микрорайоны. Хорошее начинание, которое сейчас работает в Мариуполе: за каждым российским регионом закреплён какой-то район города, и они занимаются восстановлением инфраструктуры и капремонтом», — отметил собеседник.

Например, Подмосковье взяло на себя работы в Восточном районе города (где, в том числе, скоро откроются два новых детских сада), Санкт-Петербург помогает в восстановлении Октябрьского и Ильичёвского районов — к будущему году здесь должны появиться новые центр медико-санитарной помощи и реабилитационный центр для детей-инвалидов. Петербург также помог к началу мая вернуть в Мариуполь городские трамваи — заново проложены первые 10 километров трамвайных линий. В домах — тех, что подлежат восстановлению — «полностью восстанавливают все коммуникации», отмечает депутат Народного совета ДНР Бердичевский.

Важно, что восстановление второго по величине города республики находится на контроле у президента, добавил собеседник. Во второй половине марта, напомним, Владимир Путин прилетел на вертолёте в Мариуполь и, пересев на машину, объехал несколько районов города.

Путин совершил остановки, чтобы осмотреть город и побережье, а также поговорить с людьми. Вице-премьер Марат Хуснуллин, который отвечает за российский стройкомплекс, и в том числе за работы на новых территориях, отчитался перед главой государства в том, как строятся новые жилые кварталы, больницы и школы. Как ожидают в ДНР, к предстоящей зиме 80% жилого фонда Мариуполя будет отремонтировано и отстроено, отметил депутат Бердичевский.