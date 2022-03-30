Мариуполь, ДНР, 30 марта, 2022, 17:47 — ИА Регнум. Родильный дом №2 в городе Мариуполе (ДНР) взят в осаду украинскими вооружёнными формированиями, сообщает 30 марта Штаб территориальной обороны ДНР.

Роддом

В роддоме в настоящее время находятся порядка 100 человек, из них 37 детей, пять новорожденных. Боевики не позволяют женщинам выбраться за водой к ближайшей скважине в частном секторе.

Отмечается, что этот родильный дом несколько раз подвергался обстрелам украинских боевиков, которые делают всё, чтобы сорвать эвакуацию персонала и рожениц, а также передачу медикаментов.

«Ситуация критическая. Медработники вынуждены проводить роды при свечах и принимать новорожденных детей в подвалах. Одному из них уже месяц, но он ни разу не видел солнечного света», — сообщили в штабе.