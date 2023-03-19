Мариуполь, ДНР, 19 марта, 2023, 06:14 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин прилетел на вертолёте в Мариуполь. Он осмотрел городские объекты и пообщался с местными жителями, сообщили в пресс-службе Кремля.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

Приземлившись, президент пересел в машину и объехал несколько районов города, находясь за рулём. Путин совершил остановки, чтобы осмотреть город и побережье, а также поговорить с людьми. Беседа с горожанами состоялась в микрорайоне Невский.

Он также ознакомился с информацией о том, как в Мариуполе ведутся восстановительные работы. Сведения представил президенту вице-премьер правительства РФ Марат Хуснуллин.

«В частности, речь шла о строительстве новых жилых микрорайонов, социальных и образовательных объектов, инфраструктуры ЖКХ, медицинских учреждений», — сообщили в пресс-службе Кремля.

Это первый визит Владимира Путина в Донбасс.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что в планах у Путина пока нет намерения посетить Донбасс. Он заверил, что со временем президент обязательно посетит новые регионы России.

18 марта Владимир Путин приехал в Севастополь. Визит был приурочен ко дню воссоединения Крыма с Россией.