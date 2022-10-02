Для мариупольцев специальная военная операция (СВО) запомнилась не только по-настоящему страшными боевыми действиями, но и отношением правительства киевского режима к своим гражданам. Еще до повреждения электрических и насосных станций, во всех районах нашего города был отключен свет, вода и отопление. Из-за непривычно холодной весны во многих квартирах в начале марта была уже небольшая, но все же минусовая температура.

Богдан Борман ИА REGNUM Сейчас городская мариупольская больница №3 представляет собой печальное, а местами даже пугающее зрелище

Богдан Борман ИА REGNUM Городская мариупольская больница №3

Богдан Борман ИА REGNUM Городская мариупольская больница №3

Городским больницам повезло (если можно применить это слово к данной ситуации) немного больше. У них были свои генераторы и запас топлива. Стоя в очереди за водой, мы черпали вёдрами на верёвке воду из пожарного запаса, один из врачей Мариупольской больницы № 3 поведал, что запаса топлива хватит в больнице еще на неделю. А это были только первые числа марта. А на территории больницы были и детские отделения, и роддом. Очень надеюсь, что пациентов успели перевести в безопасное место.

Богдан Борман ИА REGNUM Тут хранились кислородные баллоны. Украдены

Богдан Борман ИА REGNUM Городская мариупольская больница №3

Богдан Борман ИА REGNUM Вход в старую детскую травматологию, я там лечился в 80-х

Богдан Борман ИА REGNUM ВСУ использовали свою любимую тактику — размещение огневых точек на территориях школ, детских садов, больниц

Богдан Борман ИА REGNUM Городская мариупольская больница №3

Сейчас городская Мариупольская больница №3 представляет собой печальное, а местами даже пугающее зрелище. Большая часть корпусов разрушена, так как ВСУ использовали свою любимую тактику — размещение огневых точек на территориях школ, детских садов, больниц, да и просто во дворах жилых домов. Давайте пройдемся по территории больницы. Сейчас она разминирована. Но все же ходить внутри всё равно страшно, а вдруг… Причём опасностью может быть даже не «мина-растяжка», а просто проваленный пол — сломать ногу было бы не очень приятно.

Богдан Борман ИА REGNUM Подвальное помещение дальше пары метров вглубь не пройти — завалы

Богдан Борман ИА REGNUM Обломки медицинской каталки

Богдан Борман ИА REGNUM Большая часть корпусов больницы разрушена

Богдан Борман ИА REGNUM Разбитый вход в один из корпусов

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В помещениях разбросан разнообразный мусор, от обломков кирпичной кладки до обрывков медицинских карт и остатков медицинского оборудования. Ничего ценного тут давно нет — вездесущие мародеры всё унесли при первой возможности.

Богдан Борман ИА REGNUM Внутри мариупольской больницы

Богдан Борман ИА REGNUM Внутри мариупольской больницы

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Во дворе в кучу собраны разбитые легковые автомобили — их скоро вывезут за город на специальное «автокладбище» с последующей переработкой.

Богдан Борман ИА REGNUM Разбитые автомобили уже собраны в кучу

Богдан Борман ИА REGNUM Разбитые автомобили уже собраны в кучу

Богдан Борман ИА REGNUM Эта разбитая машина почти заросла травой

Одно из зданий корпуса частично уцелело, и в нем принимают пациентов. Очередь обычно большая. Но не сегодня. Я снимал в день референдума, этот день был объявлен выходным.

Богдан Борман ИА REGNUM Одно из зданий корпуса частично уцелело, и в нем принимают пациентов

Богдан Борман ИА REGNUM Часть здания работает

Богдан Борман ИА REGNUM Приём пациентов в больнице продолжается

Богдан Борман ИА REGNUM Городская мариупольская больница №3

Богдан Борман ИА REGNUM Скамьи вынесли на улицу для ожидающих

Третью больницу уже начали восстанавливать мастера из Санкт-Петербурга. Ремонт идет быстрыми темпами — одновременно ремонтируется несколько корпусов. Так что с здравоохранением в Мариуполе будет всё в порядке.

Богдан Борман ИА REGNUM Вот так будет выглядеть здание после восстановления

Богдан Борман ИА REGNUM Этот корпус и соседний уже восстанавливаются

Богдан Борман ИА REGNUM Работы по восстановлению больницы в Мариуполе