Мариуполь. Больница — страх и восстановление
Для мариупольцев специальная военная операция (СВО) запомнилась не только по-настоящему страшными боевыми действиями, но и отношением правительства киевского режима к своим гражданам. Еще до повреждения электрических и насосных станций, во всех районах нашего города был отключен свет, вода и отопление. Из-за непривычно холодной весны во многих квартирах в начале марта была уже небольшая, но все же минусовая температура.
Городским больницам повезло (если можно применить это слово к данной ситуации) немного больше. У них были свои генераторы и запас топлива. Стоя в очереди за водой, мы черпали вёдрами на верёвке воду из пожарного запаса, один из врачей Мариупольской больницы № 3 поведал, что запаса топлива хватит в больнице еще на неделю. А это были только первые числа марта. А на территории больницы были и детские отделения, и роддом. Очень надеюсь, что пациентов успели перевести в безопасное место.
Сейчас городская Мариупольская больница №3 представляет собой печальное, а местами даже пугающее зрелище. Большая часть корпусов разрушена, так как ВСУ использовали свою любимую тактику — размещение огневых точек на территориях школ, детских садов, больниц, да и просто во дворах жилых домов. Давайте пройдемся по территории больницы. Сейчас она разминирована. Но все же ходить внутри всё равно страшно, а вдруг… Причём опасностью может быть даже не «мина-растяжка», а просто проваленный пол — сломать ногу было бы не очень приятно.
В помещениях разбросан разнообразный мусор, от обломков кирпичной кладки до обрывков медицинских карт и остатков медицинского оборудования. Ничего ценного тут давно нет — вездесущие мародеры всё унесли при первой возможности.
Во дворе в кучу собраны разбитые легковые автомобили — их скоро вывезут за город на специальное «автокладбище» с последующей переработкой.
Одно из зданий корпуса частично уцелело, и в нем принимают пациентов. Очередь обычно большая. Но не сегодня. Я снимал в день референдума, этот день был объявлен выходным.
Третью больницу уже начали восстанавливать мастера из Санкт-Петербурга. Ремонт идет быстрыми темпами — одновременно ремонтируется несколько корпусов. Так что с здравоохранением в Мариуполе будет всё в порядке.