Китайский юань вытеснил евро из тройки валют, которые россияне предпочитают в качестве наличных сбережений. Европейскую валюту используют 8,4% граждан, в то время как китайскую — 17,4%. Об этом свидетельствует проведенный компанией «Финам» опрос, на который ссылаются «Известия». Второе место удерживает американский доллар (его выбрали 28,3% респондентов), на первом месте — рублевая «наличка». В рублях свои сбережения хранят 34,9%.

Иван Шилов ИА REGNUM Юань

Валюта КНР действительно активно входит в российский обиход: за прошлый год объем торговли юанем на Московской бирже вырос в сорок раз, отмечает Lenta. Ru. Причины понятны: Запад ввел санкции, ЦБ ввел ограничения на операции с долларами и евро, российский бизнес наращивает торговлю с Китаем — с расчетами в местных деньгах.

Но как эта валютная перестройка скажется на простых гражданах — и следует ли им переходить на китайскую валюту, чтобы хранить в ней «кровно заработанное»? Об этом ИА REGNUM поговорило с Алексеем Зубцом, директором института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве.

ИА REGNUM: Алексей Николаевич, популярность юаней растет оттого, что использовать их объективно выгодно? Или это психологический эффект от общей атмосферы «поворота на Восток» и очередных прогнозов краха доллара?

Алексей Зубец: Сработали и экономика, и психология. Во-первых, если вы бизнесмен и возите в Россию разные импортные товары, то вам нужна валюта, с которой вы можете путешествовать по всему миру. А так как главный торговый партнер у нас теперь Китай, то, соответственно, наблюдается спрос на юани как валюту, которая стала основанием для параллельного импорта.

Во-вторых, это валюта, с которой можно ездить по всему свету. Третья история связана с выводом денег за границу. Многие россияне до сих пор покупают недвижимость за границей. И для того чтобы перевести деньги за рубеж, юани — гораздо более удобный инструмент, чем доллары или евро, с которыми сейчас большие проблемы.

ИА REGNUM: Но вы бы советовали россиянам хранить средства в юанях?

А. З.: Нет, нет и нет! При всем уважении к юаню следует понимать процессы, которые происходят в китайской экономике. Принято считать, что американская экономика крайне больна и доллар в долгой перспективе ненадежен. Это правда. Риски доллара очень велики.

Но я бы не стал говорить и о хорошем здоровье китайской экономики. В ней существует масса диспропорций. Они связаны с избыточным инвестированием, с огромными долгами внутреннего корпоративного сектора, с не очень понятной структурой владения собственностью и так далее. Нет, стабильности китайской экономики сегодня ничего не угрожает, но в долгосрочной перспективе КНР точно нельзя считать здоровой экономикой, на которую можно полагаться. Поэтому хранить сбережения в юанях (да и в долларах), я бы сейчас не стал.

ИА REGNUM: Чем же рискует гражданин России, решивший хранить сбережения в юанях?

А. З.: Китайская валюта может обесцениться. В случае экономических проблем властям КНР придется девальвировать юань по отношению к доллару.

Михаил Терещенко/ТАСС Курсы валют

ИА REGNUM: Верно ли, что юань — недостаточно свободно конвертируемая валюта?

А. З.: Его конвертируемость ограничена, и курс устанавливается Народным банком — центробанком КНР. И если тому будет надо, он может обесценить его на 20-30% и большая часть денег, которая у людей накоплена, может испариться. Поэтому я бы не стал рассматривать юань в качестве долгосрочной устойчивой валюты для сбережений.

ИА REGNUM: То есть если человек хранит сбережения в юанях, то вы советуете ему поскорее избавиться от них?

А. З.: Если юани уже есть, то избавляться от них не стоит. Кроме того, надо понимать, что те люди, которые хранят сбережения в юанях, зачастую занимаются трансграничной торговлей. И если они регулярно привозят товары из Китая, то пусть и дальше хранят часть сбережений в юанях.

Но тем, кто не связан с российско-китайской торговлей и не является профессиональным инвестором на китайском рынке, не стоит хранить сбережения в юанях.

ИА REGNUM: А что касается долларов и евро, насколько они надежны и выгодны? Или их эпоха безвозвратно проходит?

А. З.: Можно сказать — да, скорее проходит. Потому что инфляция и в долларах, и в евро достаточно серьезная. По итогам 2022 года она была в районе 10%. И эта инфляция в ближайшее время никуда не денется. Она надолго. Это значит, что каждый год человек, который имеет на руках доллары, теряет 5-10% от тех денег, которые у него есть. И лет через 15-20 он потеряет половину. И зачем это надо? Нужны активы, которые не обесцениваются.

ИА REGNUM: Юани, доллары и евро — постоянно на слуху. Но ведь есть еще и иена, швейцарский франк, британский фунт стерлингов и масса других стабильных, но довольно дорогих валют. Жителю России стоит присмотреться к таким инструментам?

А. З.: И франк, и британский фунт находятся под санкциями. Их страны расторгли экономические отношения с Россией. И расчеты в тех же британских фунтах уже невозможны. А риски использования всех этих валют такие же, что у доллара и евро. Специальных преимуществ нет. Это касается и иены. Все эти валюты находятся вне достижимости для российской финансовой системы и простого человека. Поэтому валюты западных стран я бы не рассматривал вообще. Если, конечно, мы не говорим про «наличку», которая необходима для путешествий за границу.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доллар и евро

ИА REGNUM: Может быть, тогда людям пора задуматься о ценных бумагах? До пандемии в России наблюдался достаточно активный приток частных инвесторов на фондовый рынок. Но есть ли смысл сегодня рисковать и покупать акции и облигации?

А. З.: Если мы говорим про российский фондовый рынок, то я верю в его будущее. С учетом того, что мы начинаем новую экономическую политику. Президент Владимир Путин объявил об этом 16 марта на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей. Поэтому у российского фондового рынка большие перспективы.

ИА REGNUM: Допустим, у человека есть свободные средства, и он задумывается о покупке акций какой-то российской компании. Ему стоит это делать?

А. З.: Да, но для этого он должен разобраться, какие ценные бумаги стоит покупать, а какие нет. Например, в акции нефтегазовых компаний сейчас вкладываться не надо. С другой стороны, есть акции финансового сектора. Сбербанк как был, так и остался и никуда не денется.

ИА REGNUM: А почему не следует вкладываться в нефтегазовые акции?

А. З.: Цена на нефть падает. Когда снова начнет расти, тогда и следует покупать. А на падающем рынке вкладываться в «нефтегаз» довольно странно.

ИА REGNUM: Итак, человек решил рискнуть и выйти на фондовый рынок. Какой совет вы бы ему дали: чего нельзя делать ни в коем случае?

А. З.: Покупая акции, надо понять, есть ли что-то, что обеспечит их рост в будущем. Есть ли у них фундаментальная ценность на рынке. Простому человеку заниматься спекуляциями не надо. И для него основное инвестирование — это долгосрочное.

Для долгосрочного инвестирования надо понимать, что с этой бумагой будет через 10 лет. Если мы говорим о Сбербанке, то понятно, что он будет и через десятилетие. Это можно сказать и о каких-то агропредприятиях, которые производят зерно и будут делать это ещё долго. Кроме того, надо смотреть на динамику того, что они продают на международных рынках.

Если мы смотрим стоимость зерна, то мы видим, что она растет. Поэтому сегмент «агро» — это интересно.

Сергей Гунеев/РИА Новости Монитор с котировками фондового и валютного рынков на экране в здании Московской биржи

ИА REGNUM: Но ведь есть еще зарубежный фондовый рынок?

А. З.: В западный рынок я бы не стал сейчас вкладываться в любом случае. Судя по всему, сейчас на него надвигаются серьезные и глобальные экономические неприятности, которые приведут к большим потерям. Вот когда кризис рассосется, тогда можно будет подумать об инвестициях в западные ценные бумаги. Пока же туда ходить не следует.

ИА REGNUM: А восточный рынок?

А. З.: Там то же самое. Для того чтобы выходить туда, человеку надо быть очень хорошим профессионалом, который отлично понимает, что происходит в экономиках Китая, Японии и прочих экономических гигантов.

ИА REGNUM: Из наиболее популярных вариантов хранения сбережений остаются еще инвестиционное золото, «металлические» счета и банальная покупка ювелирных украшений. Такие стратегии еще не потеряли смысл?

А. З.: Инвестиционное золото — да, оно сегодня растет, потому что на фоне надвигающегося экономического кризиса золото всегда дорожает.

Кроме того, надо понимать, что самые лучшие инвестиции — это физическое золото. То есть слитки, которые всегда с вами и через сто лет не потеряют своей стоимости.

«Металлические» счета — это бумажное золото. И оно менее интересно для инвестиций. Физическое — более надежно. И еще один момент: если вы не специалист рынка драгоценных металлов, то вам надо купить золото и забыть о нем на 10 лет. Вот тогда вы что-то, может быть, заработаете и деньги точно сохраните. Если же мы говорим о ювелирных украшениях, то следует помнить, что, покупая такой товар, вы платите не столько за металл, сколько за ювелирную ценность. А она при продаже этих украшений вполне может обнулиться.

ИА REGNUM: Может быть, стоит выбрать вообще самый простой и консервативный вариант — перевести сбережения в рубли и положить их на депозит в банке? Хорошая идея?

А. З.: Сейчас хорошая, так как сейчас наблюдается высокая доходность при низкой инфляции. Если инфляция будет расти, а доходность останется прежней, это станет плохой идеей.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубли

ИА REGNUM: Это возможно в обозримой перспективе?

А. З.: Пока инфляция в России держится на хорошем, низком уровне, и нет перспектив ее разгона. Так что сегодня банковский депозит — это хороший накопительный инструмент.

ИА REGNUM: А сама банковская система России сейчас выглядит надежно?

А. З.: Вероятность разорения банков в нашей стране минимальна, а финансовая система вполне стабильна.

ИА REGNUM: Но в России многие самым надежным инструментом до сих пор считают хранение денег «под подушкой».

А. З.: Это безопасно, но не прибыльно. Если вы хотите сохранить деньги в их реальном исчислении, то вам придется их куда-то инвестировать.

ИА REGNUM: Например, в приобретение недвижимости?

А. З.: Эта стратегия остается вполне рабочей и еще нескоро исчерпает себя. Недвижимость продолжает демонстрировать оптимальное сочетание доходности и долгосрочной надежности. Мы видим, что она не дешевеет, а если и дешевеет, то потом снова быстро дорожает (особенно если мы говорим о крупных городах типа Москвы и Санкт-Петербурга) и, кроме того, приносит доход в виде арендной платы. 20-30 тысяч рублей в месяц с квартиры вы всегда будете иметь.