Замена долларам и евро. В чем сейчас хранить сбережения
Китайский юань вытеснил евро из тройки валют, которые россияне предпочитают в качестве наличных сбережений. Европейскую валюту используют 8,4% граждан, в то время как китайскую — 17,4%. Об этом свидетельствует проведенный компанией «Финам» опрос, на который ссылаются «Известия». Второе место удерживает американский доллар (его выбрали 28,3% респондентов), на первом месте — рублевая «наличка». В рублях свои сбережения хранят 34,9%.
Валюта КНР действительно активно входит в российский обиход: за прошлый год объем торговли юанем на Московской бирже вырос в сорок раз, отмечает Lenta. Ru. Причины понятны: Запад ввел санкции, ЦБ ввел ограничения на операции с долларами и евро, российский бизнес наращивает торговлю с Китаем — с расчетами в местных деньгах.
Но как эта валютная перестройка скажется на простых гражданах — и следует ли им переходить на китайскую валюту, чтобы хранить в ней «кровно заработанное»? Об этом ИА REGNUM поговорило с Алексеем Зубцом, директором института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве.
ИА REGNUM: Алексей Николаевич, популярность юаней растет оттого, что использовать их объективно выгодно? Или это психологический эффект от общей атмосферы «поворота на Восток» и очередных прогнозов краха доллара?
Алексей Зубец: Сработали и экономика, и психология. Во-первых, если вы бизнесмен и возите в Россию разные импортные товары, то вам нужна валюта, с которой вы можете путешествовать по всему миру. А так как главный торговый партнер у нас теперь Китай, то, соответственно, наблюдается спрос на юани как валюту, которая стала основанием для параллельного импорта.
Во-вторых, это валюта, с которой можно ездить по всему свету. Третья история связана с выводом денег за границу. Многие россияне до сих пор покупают недвижимость за границей. И для того чтобы перевести деньги за рубеж, юани — гораздо более удобный инструмент, чем доллары или евро, с которыми сейчас большие проблемы.
ИА REGNUM: Но вы бы советовали россиянам хранить средства в юанях?
А. З.: Нет, нет и нет! При всем уважении к юаню следует понимать процессы, которые происходят в китайской экономике. Принято считать, что американская экономика крайне больна и доллар в долгой перспективе ненадежен. Это правда. Риски доллара очень велики.
Но я бы не стал говорить и о хорошем здоровье китайской экономики. В ней существует масса диспропорций. Они связаны с избыточным инвестированием, с огромными долгами внутреннего корпоративного сектора, с не очень понятной структурой владения собственностью и так далее. Нет, стабильности китайской экономики сегодня ничего не угрожает, но в долгосрочной перспективе КНР точно нельзя считать здоровой экономикой, на которую можно полагаться. Поэтому хранить сбережения в юанях (да и в долларах), я бы сейчас не стал.
ИА REGNUM: Чем же рискует гражданин России, решивший хранить сбережения в юанях?
А. З.: Китайская валюта может обесцениться. В случае экономических проблем властям КНР придется девальвировать юань по отношению к доллару.
ИА REGNUM: Верно ли, что юань — недостаточно свободно конвертируемая валюта?
А. З.: Его конвертируемость ограничена, и курс устанавливается Народным банком — центробанком КНР. И если тому будет надо, он может обесценить его на 20-30% и большая часть денег, которая у людей накоплена, может испариться. Поэтому я бы не стал рассматривать юань в качестве долгосрочной устойчивой валюты для сбережений.
ИА REGNUM: То есть если человек хранит сбережения в юанях, то вы советуете ему поскорее избавиться от них?
А. З.: Если юани уже есть, то избавляться от них не стоит. Кроме того, надо понимать, что те люди, которые хранят сбережения в юанях, зачастую занимаются трансграничной торговлей. И если они регулярно привозят товары из Китая, то пусть и дальше хранят часть сбережений в юанях.
ИА REGNUM: А что касается долларов и евро, насколько они надежны и выгодны? Или их эпоха безвозвратно проходит?
А. З.: Можно сказать — да, скорее проходит. Потому что инфляция и в долларах, и в евро достаточно серьезная. По итогам 2022 года она была в районе 10%. И эта инфляция в ближайшее время никуда не денется. Она надолго. Это значит, что каждый год человек, который имеет на руках доллары, теряет 5-10% от тех денег, которые у него есть. И лет через 15-20 он потеряет половину. И зачем это надо? Нужны активы, которые не обесцениваются.
ИА REGNUM: Юани, доллары и евро — постоянно на слуху. Но ведь есть еще и иена, швейцарский франк, британский фунт стерлингов и масса других стабильных, но довольно дорогих валют. Жителю России стоит присмотреться к таким инструментам?
А. З.: И франк, и британский фунт находятся под санкциями. Их страны расторгли экономические отношения с Россией. И расчеты в тех же британских фунтах уже невозможны. А риски использования всех этих валют такие же, что у доллара и евро. Специальных преимуществ нет. Это касается и иены. Все эти валюты находятся вне достижимости для российской финансовой системы и простого человека. Поэтому валюты западных стран я бы не рассматривал вообще. Если, конечно, мы не говорим про «наличку», которая необходима для путешествий за границу.
ИА REGNUM: Может быть, тогда людям пора задуматься о ценных бумагах? До пандемии в России наблюдался достаточно активный приток частных инвесторов на фондовый рынок. Но есть ли смысл сегодня рисковать и покупать акции и облигации?
А. З.: Если мы говорим про российский фондовый рынок, то я верю в его будущее. С учетом того, что мы начинаем новую экономическую политику. Президент Владимир Путин объявил об этом 16 марта на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей. Поэтому у российского фондового рынка большие перспективы.
ИА REGNUM: Допустим, у человека есть свободные средства, и он задумывается о покупке акций какой-то российской компании. Ему стоит это делать?
А. З.: Да, но для этого он должен разобраться, какие ценные бумаги стоит покупать, а какие нет. Например, в акции нефтегазовых компаний сейчас вкладываться не надо. С другой стороны, есть акции финансового сектора. Сбербанк как был, так и остался и никуда не денется.
ИА REGNUM: А почему не следует вкладываться в нефтегазовые акции?
А. З.: Цена на нефть падает. Когда снова начнет расти, тогда и следует покупать. А на падающем рынке вкладываться в «нефтегаз» довольно странно.
ИА REGNUM: Итак, человек решил рискнуть и выйти на фондовый рынок. Какой совет вы бы ему дали: чего нельзя делать ни в коем случае?
А. З.: Покупая акции, надо понять, есть ли что-то, что обеспечит их рост в будущем. Есть ли у них фундаментальная ценность на рынке. Простому человеку заниматься спекуляциями не надо. И для него основное инвестирование — это долгосрочное.
Для долгосрочного инвестирования надо понимать, что с этой бумагой будет через 10 лет. Если мы говорим о Сбербанке, то понятно, что он будет и через десятилетие. Это можно сказать и о каких-то агропредприятиях, которые производят зерно и будут делать это ещё долго. Кроме того, надо смотреть на динамику того, что они продают на международных рынках.
ИА REGNUM: Но ведь есть еще зарубежный фондовый рынок?
А. З.: В западный рынок я бы не стал сейчас вкладываться в любом случае. Судя по всему, сейчас на него надвигаются серьезные и глобальные экономические неприятности, которые приведут к большим потерям. Вот когда кризис рассосется, тогда можно будет подумать об инвестициях в западные ценные бумаги. Пока же туда ходить не следует.
ИА REGNUM: А восточный рынок?
А. З.: Там то же самое. Для того чтобы выходить туда, человеку надо быть очень хорошим профессионалом, который отлично понимает, что происходит в экономиках Китая, Японии и прочих экономических гигантов.
ИА REGNUM: Из наиболее популярных вариантов хранения сбережений остаются еще инвестиционное золото, «металлические» счета и банальная покупка ювелирных украшений. Такие стратегии еще не потеряли смысл?
А. З.: Инвестиционное золото — да, оно сегодня растет, потому что на фоне надвигающегося экономического кризиса золото всегда дорожает.
«Металлические» счета — это бумажное золото. И оно менее интересно для инвестиций. Физическое — более надежно. И еще один момент: если вы не специалист рынка драгоценных металлов, то вам надо купить золото и забыть о нем на 10 лет. Вот тогда вы что-то, может быть, заработаете и деньги точно сохраните. Если же мы говорим о ювелирных украшениях, то следует помнить, что, покупая такой товар, вы платите не столько за металл, сколько за ювелирную ценность. А она при продаже этих украшений вполне может обнулиться.
ИА REGNUM: Может быть, стоит выбрать вообще самый простой и консервативный вариант — перевести сбережения в рубли и положить их на депозит в банке? Хорошая идея?
А. З.: Сейчас хорошая, так как сейчас наблюдается высокая доходность при низкой инфляции. Если инфляция будет расти, а доходность останется прежней, это станет плохой идеей.
ИА REGNUM: Это возможно в обозримой перспективе?
А. З.: Пока инфляция в России держится на хорошем, низком уровне, и нет перспектив ее разгона. Так что сегодня банковский депозит — это хороший накопительный инструмент.
ИА REGNUM: А сама банковская система России сейчас выглядит надежно?
А. З.: Вероятность разорения банков в нашей стране минимальна, а финансовая система вполне стабильна.
ИА REGNUM: Но в России многие самым надежным инструментом до сих пор считают хранение денег «под подушкой».
А. З.: Это безопасно, но не прибыльно. Если вы хотите сохранить деньги в их реальном исчислении, то вам придется их куда-то инвестировать.
ИА REGNUM: Например, в приобретение недвижимости?
А. З.: Эта стратегия остается вполне рабочей и еще нескоро исчерпает себя. Недвижимость продолжает демонстрировать оптимальное сочетание доходности и долгосрочной надежности. Мы видим, что она не дешевеет, а если и дешевеет, то потом снова быстро дорожает (особенно если мы говорим о крупных городах типа Москвы и Санкт-Петербурга) и, кроме того, приносит доход в виде арендной платы. 20-30 тысяч рублей в месяц с квартиры вы всегда будете иметь.