Дерипаска: кажется, настало время быстро продавать доллары

Москва, , 14:26 — REGNUM Бизнесмен Олег Дерипаска полагает, что, скорее всего, сейчас настало время, когда нужно быстро избавляться от долларов, приобретать немного евро, а больше всего золота и юаней.

Олег Дерипаска © Алина Ковригина/ТАСС

Ранее финансовый обозреватель и автор книги «Богатый папа, бедный папа» Роберт Кийосаки, предсказавший в 2008 году крах Lehman Brothers, на своей странице в социальной сети порекомендовал покупать больше серебра, золота и биткоинов, поскольку предрекает «жесткую посадку» экономики США.

«Если весёлый инвестор окажется прав даже на 10%, то, кажется, пришло время очень-очень быстро продавать доллары и покупать немного евро и гораздо больше юаней и золота», — написал он в телеграм-канале.

Как передавало ИА REGNUM, по словам экс-помощника министра финансов США в администрации Рональда Рейгана Пола Крейга Робертса, несмотря на заявление президента США Джо Байдена, банковской системе страны угрожает опасность. Ранее Байден заявил, что крах двух банков не несёт системного риска для банковской системы США.