Лондон, , 14:31 — REGNUM Впервые с 12 декабря 2022 года стоимость фьючерса на нефть марки Brent на бирже ICE 15 марта опустилась ниже 76 долларов за баррель.

Нефть Иван Шилов © ИА REGNUM

По состоянию на 14:08 мск стоимость Brent падала на 1,69%, до $76,12 за баррель, минутами ранее она опускалась ниже 76 долларов.

Фьючерс на нефть марки WTI снижался на 1,78% — до $70,06, минутами ранее цена опускалась ниже $70. Известно, что стоимость WTI опустилась ниже $70 впервые с 21 декабря 2021 года.

Как сообщало ИА REGNUM, Варшава и Вильнюс предложили Еврокомиссии снизить потолок цен на поставляемую морским путём нефть из России, установленный в декабре 2022 года. По подсчётам Польши и Литвы, новый потолок цен должен составлять $51,45 за баррель.