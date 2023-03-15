Москва, , 16:48 — REGNUM В России инфляция снижается и находится на уровне меньше 4% годовых, заявил 15 марта премьер-министр Михаил Мишустин на встрече с членами фракции КПРФ.

Инфляция Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«То, что касается инфляции — в пиках она была под 20%, годовая — 11,9%, если мы берем 2022 год. И сегодня она уже у нас меньше 4%», — заявил он.

Отдельно Мишустин остановился на показателях урожая. Так, в 2022 году он составил 157 млн тонн зерновых, что является рекордом.

«В Советском Союзе, это был 1978 год, по-моему, 128 млн тонн», — заключил он.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 марта на коллегии Генеральной прокуратуры президент России Владимир Путин заявил, что на все действия противников в отношении российского бизнеса страна ответит расширением экономической свободы.

Страна может столкнуться с последствиями антироссийских санкций в будущем, но справится со всеми вызовами, сказал президент 14 марта в ходе посещения Улан-Удэнского авиационного завода.