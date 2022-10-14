Вашингтон, 14 октября 2022, 09:33 — REGNUM Инфляция в США останется высокой на протяжении следующих десяти лет. Об этом говорится в исследовании Bank of America.
Результаты прогноза опубликовал журнал Fortune.
Эксперты считают, что предыдущие два десятилетия низкой инфляции были не новой реальностью для США, а отклонением от неё. Однако сейчас фундаментальные сдвиги на рынках труда, деглобализация и недостаточное инвестирование в энергетический сектор привели к «смене экономического режима».
В ближайшие годы, согласно исследованию, ожидается переход от стагнации к макроэкономической нестабильности и высокому уровню напряжения.
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