Вашингтон, , 09:33 — REGNUM Инфляция в США останется высокой на протяжении следующих десяти лет. Об этом говорится в исследовании Bank of America.

Инфляция Picserver.org

Результаты прогноза опубликовал журнал Fortune.

Эксперты считают, что предыдущие два десятилетия низкой инфляции были не новой реальностью для США, а отклонением от неё. Однако сейчас фундаментальные сдвиги на рынках труда, деглобализация и недостаточное инвестирование в энергетический сектор привели к «смене экономического режима».

В ближайшие годы, согласно исследованию, ожидается переход от стагнации к макроэкономической нестабильности и высокому уровню напряжения.

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