В Южной Корее обсудили предстоящие телефонные переговоры избранного президента Южной Кореи Юн Сок Ёля с председателем КНР Си Цзиньпином.

Иван Шилов ИА REGNUM Республика Корея

По данным пресс-секретаря избранного президента Ким Ын Хе, избранный глава Южной Кореи проведет переговоры с председателем КНР до конца текущей недели. Однако она не назвала точную дату разговора из-за дипломатического протокола.

Ким Ын Хе подчеркнула, что ранее Си Цзиньпин не проводил переговоров с иностранными лидерами до их вступления в должность.

Отмечается, что необходимость в проведении переговоров возникла в связи с тем, что Сеул тесно сотрудничает с Пекином по вопросам, касающимся Азиатско-Тихоокеанского региона и Корейского полуострова.

Ранее председатель КНР поздравил Юн Сок Ёля с избранием на пост президента Южной Кореи, которая «является близким соседом и важным партнёром» Пекина.

Напомним, что ранее избранный президент Южной Кореи провел телефонные переговоры с президентом СШАДжо Байденом, премьер-министром ЯпонииФумио Кисидой, премьер-министром ВеликобританииБорисом Джонсоном и премьер-министром АвстралииСкоттом Моррисоном, премьер-министром ИндииНарендрой Моди и президентом ВьетнамаНгуен Суан Фуком.

Spo.go.kr Юн Сок Ёль

«Проведите переговоры, только не затягивайте с этим! Обязательно обсудили проблему мелкой пыли и искажения исторических фактов», — требует mr7k***.

«Будьте начеку! Си Цзиньпин темная лошадка, стоит обмениваться с ним мнениями на его же уровне», — предлагает kwge***.

«Позвони и скажи ему, что Южная Корея прекращает экспорт в Китай и развертывает дополнительные системы ПРО THAAD», — пишет sung***.

«У правительства Южной Кореи нет другого выбора, кроме как быть дружелюбным. По-другому просто не получится, ни с географической точки зрения, ни с экономической», — отмечает pica***.

«Считаю, что те, кто верят в Юн Сок Ёля — дураки!» —choi***.

«Юн знает, о чём с ним говорить?» — интересуется cyrh***.

«Очередная тарабарщина», — пишет hoya***.

«Ты пока не президент. Сначала вступи в должность, потом действуй!» — призывает kdh7***.

«Он так часто говорил про Китай лишь плохое, посмотрим, как пойдет дипломатический процесс с китайской стороной…» — отмечает amor***.

Foreign and Commonwealth Office Си Цзиньпин

«Почему избранный президент такой шумный и высокомерный? Он даже не вступил ещё в должность», — возмущается sunn***.

«Сделай ему ультиматум. Если с их стороны продолжит поступать мелкая пыль, то скажи, что мы нанесем упреждающий удар», — призывает qkek***.

«Не веди себя как дурак, ты всё сможешь!» — подбадривает sukg***.

«Вас не волнует, что он может всё испортить?» — вопрошает oil5***.

«Держись подальше от Китая!» — рекомендует els1***.

«А как же превентивный удар?» — интересуется smk1***.