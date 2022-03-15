Сеул, , 09:55 — REGNUM Избранный президент Южной Кореи Юн Сок Ёль провёл 14 марта телефонные переговоры с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на пресс-секретаря избранного главы государства Ким Ын Хе.

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В ходе 15-минутных переговоров стороны обсудили вопросы дальнейшего развития двусторонних отношений. Они выразили озабоченность по поводу недавних ракетных пусков КНДР, а также подчеркнули необходимость сотрудничества с США и Советом Безопасности ООН по вопросу денуклеаризации.

Участники диалога также договорились провести личную встречу после того, как Юн Сок Ёль вступит в должность.

Борис Джонсон также обещал Юн Сок Ёлю подарить автобиографию Уинстона Черчилля.

Между тем в канцелярии британского премьер-министра сообщили, что Джонсон поздравил Юн Сок Ёля с победой на выборах, а также выразил надежду на дальнейшее углубление цифрового, промышленного и военного сотрудничества.