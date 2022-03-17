Сеул, , 13:24 — REGNUM Избранный президент Южной Кореи Юн Сок Ёль провел 17 марта телефонные переговоры с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Об этом сообщает The Asia Business Daily со ссылкой на пресс-секретаря избранного главы государства Ким Ын Хе.

Нарендра Моди Иван Шилов © ИА REGNUM

В ходе 20-минутных переговоров стороны обсудили пути развития двустороннего экономического сотрудничества.

Представители двух стран также договорились приложить усилия для расширения сотрудничества в новых отраслях промышленности и области высоких технологий, таких как изменение климата, «зеленая» экономика, стабильные цепочки поставок.

Напомним, что ранее избранный президент Южной Кореи провел телефонные переговоры с президентом США Джо Байденом, премьер-министром Японии Фумио Кисидой, премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном и премьер-министром Австралии Скоттом Моррисоном.