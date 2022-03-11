Сеул, , 13:31 — REGNUM Избранный президент Южной Кореи Юн Сок Ёль провел 11 марта телефонные переговоры с премьер-министром Японии Фумио Кисидой, с которым обсудил двусторонние отношения. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на пресс-секретарь Кым Ын Хе.

Юн Сок Ёль Spo.go.kr

По её словам, в ходе 15-минутного разговора представитель Японии поздравил Юн Сок Ёля с избранием на пост президента, а также выразил желание развивать сотрудничество ради улучшения двусторонних отношений.

Стороны договорились приложить усилия для проведения встречи на высшем уровне после того, как Юн Сок Ёль вступит в должность, а также о сотрудничестве по северокорейской ядерной проблеме и вопросе хищения граждан Японии.

Кисида является вторым иностранным лидером, с которым Юн Сок Юль провел телефонные переговоры.

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