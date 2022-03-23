Сеул, , 08:55 — REGNUM Избранный президент Южной Кореи Юн Сок Ёль провел 23 марта телефонные переговоры с президентом Вьетнама Нгуен Суан Фуком, с которым обсудил пути углубления двусторонних отношений. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на пресс-секретаря избранного главы государства Ким Ын Хе.

Нгуен Суан Фук Kremlin.ru

«Вьетнам является дружественной страной, с которой Южная Корея поддерживает доверительные отношения, несмотря на пандемию коронавируса и сбои в цепочках поставок», — сообщила пресс-секретарь.

Ким Ын Хе добавила, что в текущем году Южная Корея и Вьетнам празднуют 30-летие установления дипломатических отношений, акцентировав внимание на том, что в настоящее время отношения между странами перешли на уровень «всеобъемлющего стратегического партнерства».

Напомним, что ранее избранный президент Южной Кореи провел телефонные переговоры с президентом США Джо Байденом, премьер-министром Японии Фумио Кисидой, премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном и премьер-министром Австралии Скоттом Моррисоном, премьер-министром Индии Нарендрой Моди.