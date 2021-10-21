Спустя несколько лет после публикаций белорусской газетой «Новое время» («Новы час») статей о чеченских террористах с оправданием их деятельности и обоснованием актуальности их опыта для Белоруссии в редакцию издания пришли сотрудники правоохранительных органов. Как сообщила ликвидированная Верховным судом Белоруссии «Белорусская ассоциация журналистов», 20 октября обыскам были подвергнуты редакция и жилища сотрудников скандально известного издания.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Канатоходец

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«Перестали выходить на связь сотрудники газеты «Новы Час». В частности, с утра нет связи с главным редактором Оксаной Колб, журналистом, заместителем редактора Сергеем Пульшей», — сообщала БАЖ.

Позже она же сообщила, что после обысков и допросов в Следственном комитете задержанные были отпущены. Накануне, 19 октября, был проведён обыск на дому у фотографа издания Дмитрия Дмитриева с изъятием компьютера.

В марте 2021 года был арестован внештатный сотрудник издания Денис Ивашин, публиковавший русофобские инсинуации и материалы с оскорбительными выпадами в отношении белорусских силовиков. Ему предъявлено обвинение по статье 365 Уголовного кодекса Белоруссии, предусматривающей ответственность за вмешательство в деятельность сотрудников органов внутренних дел. Защищающий интересы прозападной русофобской оппозиции «Правозащитный центр «Весна» признал Ивашина «политзаключённым».

В мае министерство информации Белоруссии вынесло «предупреждение» изданию, указав на возможность признания редакции газеты экстремистской организацией на основании статьи 12 обновлённого закона «О противодействии экстремизму». Белорусские чиновники таким образом отреагировали на публикации, посвящённые поствыборным протестам 2020 года и деятельности лидера белорусской политэмиграции Светланы Тихановской.

ИА REGNUM Акции протеста в Минске

Учредителем издания является русофобское националистическое общественное объединение «Товарищество белорусского языка» («Таварыства беларускай мовы» — ТБМ). Председатель объединения Елена Анисим в 2019 году заявляла о намерении баллотироваться на президентских выборах и бросить вызов Александру Лукашенко, однако не выполнила заявленного.

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В одном из выступлений Анисим — на то время член нижней палаты белорусского Нацсобрания, считавшая себя «депутатом», «представителем государственного органа власти» и «госслужащей», заявила об угрозе суверенитету Белоруссии. В интервью «Белгазете» (идейный наследник коллаборационистской «Беларускай газэты») пояснила: «Это однозначно. Прежде всего, эта угроза исходит со стороны российского ФСБ. Своими претензиями на нашу независимость они вполне могут спровоцировать возникновение похожих притязаний на части нашей территории и со стороны других соседей — Украины и Польши. Для нас это очень опасное развитие событий. Об этом я год назад говорила и во время визита в Совет Европы. Европейские политики тогда заявляли, что для них в приоритете на ближайший год будут Украина и Грузия. Я интересовалась, а когда же в приоритете Европы окажется Беларусь? На что так и не получила четкого ответа. Ведь похожая ситуация уже была, когда в Европе не признали существование БНР, и в результате часть наших территорий оказалась в составе других стран — Литвы и Польши. И скажу, что мы мало работаем с европейцами по поводу нашей идентичности, нашей самостоятельности, нашей культуры, нашего национального самосознания. Именно из-за этого нас многие воспринимают в качестве придатка к другой стране».

Администрация президента Белоруссии и праворадикальная оппозиция проявили редкое единодушие, отказав Анисим в возможности стать спарринг-партнёршей Лукашенко. Сей факт говорит о многом, и явно не в пользу бывшей обладательницы мандата члена ППНС, остающейся руководительницей ТБМ — учредителя скандального издания.

Цитата из видео «Елена Анисим, депутат палаты представителей» пользователя Страна для жизни. youtube.com Елена Анисим

Характеризуя реакцию белорусских госорганов на беспрецедентный случай многолетней, последовательной, публичной практики восхваления террористов, лидер белорусского «Гражданского согласия» Артём Агафонов констатировал: «К сожалению, о какой-либо реакции на обращения неизвестно, хотя сроки рассмотрения заявлений уже истекли. И это — не единичный случай».

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Восхваления Шамиля Басаева, Руслана Гелаева, Зелимхана Яндарбиева и других бандитов, головорезов в прямом смысле этого слова и активных участников террористического движения, в теории подлежали купированию пресловутыми компетентными органами. На практике ни МВД, ни КГБ, ни прокуратура, ни даже министерство информации во главе с Лилией Ананич никак не реагировали на скандалы.

Более того, по согласованному на уровне президентской администрации и Совбеза решению министерство информации инициировало уголовное преследование критиков русофобствующих национал-радикалов. Так появилось резонансное «дело регнумовцев», по которому «БАЖ», «Весна» и прочие предпочли публично не высказываться. А кулуарно они горячо приветствовали репрессии в отношении «пророссийских публицистов».

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ИА REGNUM Дмитрий Алимкин, Юрий Павловец, Сергей Шиптенко

Вдохновившись безнаказанностью, ТБМ и его издание перешли к прославлению гитлеровских пособников — деятелей националистического движения периода Великой Отечественной войны. Способствовало этому несколько обстоятельств, в первую очередь ревизионистский крен официального Минска. Известный своими историческими изысканиямиАлександр Лукашенко от преувеличения числа погибших перешёл к заявлениям о том, что все Отечественные войны — «не наши». Чиновничья «идеологическая вертикаль» и националисты в других госструктурах (в частности, в Институте истории НАН и в вузах) немедленно приняли это неоднократно высказанное мнение как руководство к действию. Минюст, например, заблокировал госрегистрацию (легализацию) белорусских участников международного движения «Бессмертный полк».

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Пропагандировавшего терроризм со страниц «Нового времени» псевдоанархиста Николая Дедка арестовали только в конце 2020 года при облавах на участников поствыборных протестных выступлений. Предъявленное ему обвинение никак не связано с «отбеливанием» Басаева, Радуева и прочих позиционировавшихся им примером для подражания. Денис Ивашин был арестован ещё позже, и тоже в связи с поствыборными репрессиями. Елена Анисим, Оксана Колб и прочие причастные к изданию печатного органа «ТБМ» до сих пор на свободе. Издание выходит и распространяется, хотя за гораздо меньшие прегрешения другие СМИ давно закрыты, а сотрудники их редакций давно находятся за решёткой.

ТБМ оказалось в числе прочих, кого министерство юстиции номинировало на ликвидацию юрлица. Верховный суд, однако, не проявил обычной в таких случаях скорости с оформлением однозначного решения (как в случае с «БАЖ», например). В августе он приостановил рассмотрение дела о ликвидации ТБМ, что многих удивило. Возникли закономерные вопросы: почему так происходит и кому это выгодно?

На самом деле ничего удивительного в деликатном обращении госорганов с одной из старейших националистических организаций нет. Александр Лукашенко неоднократно прямо, кулуарно и через «батькиных экспертов» предлагал бывшим попутчикам признать его президентом, отказаться от противостояния и продемонстрировать лояльность в чувствительных для него вопросах. История с ТБМ и его «Новым временем», как и казусы Юрия Воскресенского и Романа Протасевича — это своеобразное приглашение всех националистов к сотрудничеству.

President.gov.ua Президент Белоруссии Александр Лукашенко

Проблема вовсе не в националистическом и замаранном во всевозможных преступлениях бело-красно-белом флаге, который Елена Анисим с такой же назначенной за понятные заслуги коллегой-«палаточницей» Анной Канопацкой не так давно продвигала в качестве «национального символа» и «историко-культурной ценности». Проблема не в флаге, «мове» или тому подобном.

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Проблема в политической лояльности националистов, которая несменяемому белорусскому «елбасы» очень нужна сейчас и может очень скоро понадобиться при очередном «развороте на Запад». Государственную идеологию по заказу Лукашенко так и не оформили, довольствуясь плагиатом у местных внесистемных националистов. Некоронованный правитель явно тяготится отсутствием внутренней и внешней легитимности, внешнеполитической полуизоляцией и упованием лишь на Москву.

Мяч на стороне внесистемных националистов всех мастей, включая русофобствующих национал-радикалов. Стоит им уговорить своих западных патронов хотя бы снять санкции — и всё начнёт возвращаться на круги своя. Снова не будут штрафовать и приговаривать к лишению свободы за пресловутый «бчб-флаг», который до сих пор не причислен к экстремистской символике (и это тоже неспроста). Снова будет разрешено проводить русофобские демонстрации по центру Минска с походами к посольству России и уничтожением портретов Владимира Путина. Снова будет «День вышиванки» и «Минский диалог» (отнюдь не запрещённые), сокращение употребления русского языка и всё остальное прочее, как любят русофобствующие национал-радикалы.

Белорусские националисты. (сс) Cesco

Для продолжения внешней «многовекторности» и внутренней «белорусизации» требуется присягнуть на верность тому, кого белорусские националисты давно приговорили. Лукашенко так ловко водили за нос накануне президентской кампании 2020 года, что он выстроил её на более русофобской матрице, чем это делали в своё время многие откровенно западные клиенты. Отказ от коллаборации приведёт в движение спусковой механизм гильотины. Сейчас это демонстрируется на примере ТБМ и её печатного органа. В следующий раз на этот пример будут ссылаться, что облегчит взаимопонимание.