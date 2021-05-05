5 мая 2021 | Время чтения 7 мин

Георгий Шкловский, , 16:51 — REGNUM Директор департамента МИД РФ по работе с соотечественниками за рубежом Александр Нуризаде в опубликованном 4 мая интервью ТАСС рассказал о планах празднования 9 Мая в разных странах. Отвечая на вопрос о странах, где соотечественники имеют возможность провести полноценное шествие «Бессмертного полка», чиновник сказал: «В российских общинах за рубежом полным ходом идет подготовка к празднованию Дня Победы в Великой Отечественной войне и приуроченным к этой дате мероприятиям. Естественно, в их число входит и истинно народная акция «Бессмертный полк». Ее главными организаторами и активными участниками традиционно выступают наши соотечественники. «Бессмертный полк», как и прежде, является мощной консолидирующей силой, способствует в нынешних непростых условиях сплочению молодого и старшего поколений нашей зарубежной диаспоры».

Бессмертный полк Иван Шилов © ИА REGNUM

Читайте также: Белорусская диаспора не понимает запрет «Бессмертного полка» в Белоруссии

По его информации, в Израиле акции «Бессмертного полка» могут охватить почти 30 городов с участием порядка 23 тысяч человек. Нуризаде рассказал также о мероприятиях в рамках указанной акции в Китае.

«Мероприятия «на земле» запланированы также в Белоруссии, Болгарии, Венгрии, Италии, Иордании, Мексике, Латвии, Пакистане, Португалии, Узбекистане, на Кубе и Украине, в ряде других государств. Росзагранучреждения оказывают их организаторам максимальную поддержку, — поведал российский дипломат. — В преддверии праздника и непосредственно 9 мая будут проведены и другие сопутствующие акции — «Георгиевская ленточка», «Свеча памяти», а также демонстрация плакатов участников Великой Отечественной войны на окнах, видеоконференции, онлайн-концерты, фестивали песен военных лет, фотовыставки, посадки деревьев, уроки памяти, различные конкурсы, флешмобы».

МИД РФ устами своего представителя рисует идиллический лубок, который имеет мало общего с реальностью.

Читайте материалы сюжета: Сохранение памяти о Великой Отечественной войне

Однако на самом деле в упомянутой Белоруссии главными организаторами и активными участниками шествий «Бессмертного полка» традиционно выступают не организации российских соотечественников, а граждане этой республики и местные общественные организации, которые не имеют отношения к Координационному совету соотечественников при посольстве. Объединённые в этот совет «реестровые соотечественники» являются прямой противоположностью тому, что директор департамента МИД РФ по работе с соотечественниками за рубежом назвал «мощной консолидирующей силой».

Включённые в КСОРС малочисленные и крайне малоактивные объединения преимущественно пожилых людей выполняют скорее церемониальные функции на редких мероприятиях посольства. Своих мероприятий они почти не проводят — потому что не имеют возможности. Почти все из них не имеют даже собственного офиса — лишь номинальный юрадрес, необходимый для госрегистрации. Деятельность НГО без госрегистрации по белорусским законам до недавнего времени была уголовно наказуема. Решить эту проблему обещал бывший посол Александр Суриков, но не сдержал своего слова. Не удивительно, что об этих организациях российских соотечественников почти нет упоминаний ни в белорусской, ни в российской прессе. Откровенно игнорирует их и бюрократия Союзного государства, которая предпочитает потратить союзные деньги на люксовые иномарки для себя и в своих СМИ рассказывать о своих мнимых успехах.

МИД РФ ни напрямую, ни через «Россотрудничество» или другие структуры не оказывает организаторам шествий «Бессмертного полка» в Белоруссии ни «максимальную поддержку», о которой заявил Нуризаде, ни минимальную. Единственное, о чём смогли вспомнить белорусские организаторы шествия, так это о дарении георгиевских ленточек. Дипломаты стран ЕС и США могут животы надорвать от смеха, читая про такую «максимальную поддержку» со стороны Великой России.

Ранее на эту тему: Работа посла РФ в Белоруссии: «чего изволите?» и «как бы чего не вышло»

Александр Нуризаде сообщил также в интервью: «Организации соотечественников из 98 государств получат финансовую поддержку для проведения в нынешнем году скоординированных мероприятий, посвященных 76-й годовщине Великой Победы. Это акции «Георгиевская ленточка», «Бессмертный полк», «Свеча памяти», торжественные приемы для соотечественников в посольствах и генеральных консульствах России, концерты и так далее».

9 мая — это воскресенье текущей недели. Мероприятий, заявленных директором департамента МИД РФ по работе с соотечественниками за рубежом, в другой части Союзного государства не наблюдается. Возможно, они проходят в Милане, где-нибудь в Париже и ещё немного в Провансе.

Однако в Минске, Киеве и других городах ничего из упомянутого представителем МИД России не заметили. Руководители организаций российских соотечественников при посольстве России в Белоруссии отрицают получение финансовой помощи для проведения в 2021 году «скоординированных мероприятий», заявленных Александром Нуризаде.

Очень хороший вопрос, десятилетиями не теряющий актуальности и остроты: куда уходят деньги? Директор департамента МИД РФ по работе с соотечественниками за рубежом наверняка что-то имел в виду, когда говорил не просто о финансовой поддержке, но даже о максимальной поддержке. Тем более что дело святое — сохранение исторической памяти о тех, кто добыл нам право на жизнь ценой своей жизни, инвалидности, жутких испытаний военной поры и послевоенных тягот.

Запрет на шествия «Бессмертного полка» в Белоруссии — многолетняя практика. МИД РФ никак её не меняет. Во всяком случае, результатов не видно. Наверное, не тем поручили решать эту проблему. Очевидно, необходимы кадровые решения, потому что обязательства официального Минска давно оформлены, силы и средства у Москвы имеются.

Читайте на эту тему: «Бессмертный полк» в Белоруссии снова будет запрещен?

В опубликованной также 4 мая петиции представители общественности заявили: «Мы, граждане Республики Беларусь, призываем Вас разрешить проведение шествия участников международной акции «Бессмертный полк» в городе-герое Минске в День Победы 9 мая 2021 года. Настоятельно просим предоставить положительный ответ организаторам шествия, подавшим 9 апреля 2021 года соответствующее обращение в Мингорисполком. Призываем не препятствовать проведению международной акции «Бессмертный полк» в городе-герое Минске, а также других городах нашей республики».

Александр Нуризаде предоставил текст своего интервью к опубликованию, видимо, не имея представления о реальном положении дел в другой части Союзного государства России и Белоруссии. Авторы петиции выразили надежду на положительное рассмотрение своего коллективного обращения «с учётом международных обязательств руководства нашей республики, в том числе в рамках СНГ и Союзного государства».

Также читайте: Белорусские оппозиционеры заблокировали петицию по «Бессмертному полку»

Речь о документах, подписанных Александром Лукашенко на саммитах глав государств и обязывающих официальный Минск не просто содействовать, но даже взять на себя вопросы организации шествий «Бессмертного полка». Вместо этого чиновники Белоруссии из года в год запрещают акции народной памяти, повышают градус общественно-политической напряжённости в республике и дискредитируют её на международной арене.

9 апреля белорусские общественные организации передали в Мингорисполком заявки на проведение шествия «Бессмертного полка» в Минске. По состоянию на вечер 4 мая ответа не получили ни ОО «Отечество», ни ОО «За демократию, социальный прогресс и справедливость», ни другие НГО. Ни один из лидеров этих организаций не подтвердил заявленной МИД РФ «помощи» и «поддержки». Российские чиновники даже не позвонили ни одному из организаторов шествия — ни в Минске, ни в Витебске, ни в Новополоцке.

Читайте также: Белорусская общественность подала заявки на шествия «Бессмертного полка»

Не исключено, что Александр Нуризаде общается с какими-то другими организаторами шествий «Бессмертного полка» в Белоруссии, оказывая им «максимальную поддержку». Было бы неплохо узнать их имена и названия их организаций, а также увидеть отчёты о потраченных средствах. Налогоплательщики имеют право знать.

Интерес на праздный, учитывая, какие прекрасные отчёты высылали «росзагранучреждения» накануне украинских событий. Похоже, выводов из «майдана» не сделано — и в Белоруссии МИД РФ наступает на те же грабли, обманывая себя и других. Наверное, в такой устойчивой практике может быть как минимум коррупционная составляющая.

Читайте аналитику и новости сюжета: Бессмертный полк