Минск, , 11:45 — REGNUM Следственный комитет Белоруссии предъявил одному из лидеров анархистского движения республики Николаю Дедку обвинения в причинении вреда национальной безопасности. Об этом 31 марта сообщили в СК Белоруссии.

«Получены доказательства, свидетельствующие о совершении фигурантом действий, направленных на причинение вреда национальной безопасности Белоруссии», — говорится в сообщении.

Отмечается, что указанные действия совершались с использованием управляемого им телеграм-канала. В связи с этим возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 361 УК Белоруссии («призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности»).

Как сообщало ИА REGNUM, Дедок был задержан в ноябре 2020 года Дедок, в ходе обыска у него были обнаружены коктейли Молотова. По данному факту против него было возбуждено уголовное дело.

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