Санкт-Петербург, 27 сентября 2021, 16:37 — REGNUM Отказ от каких-либо ограничений на количество сроков нахождения на высшей должности для глав регионов обернётся застоем в региональных элитах. Такое мнение корреспонденту ИА REGNUM высказал 27 сентября политолог и политических технолог Александр Ершов.
Напомним, внесённый в Госдуму законопроект об организации власти в регионах России предполагает снятие ограничений для избранных глав субъектов РФ занимать свой пост более двух сроков подряд.
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Ершов подчеркнул, что разрешение идти на любой новый срок главы регионов в любом случае будут получать не у населения, а сначала в Кремле, и только потом пойдут на выборы.
«Система становится совершенно зарегулированной», — резюмировал эксперт.
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