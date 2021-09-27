Санкт-Петербург, , 16:37 — REGNUM Отказ от каких-либо ограничений на количество сроков нахождения на высшей должности для глав регионов обернётся застоем в региональных элитах. Такое мнение корреспонденту ИА REGNUM высказал 27 сентября политолог и политических технолог Александр Ершов.

Александр Ершов (фото со страницы в Facebook) Facebook.com/alexander.ershov.9?ref=bookmarks

Напомним, внесённый в Госдуму законопроект об организации власти в регионах России предполагает снятие ограничений для избранных глав субъектов РФ занимать свой пост более двух сроков подряд.

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Александр Ершов, политолог «Обнуление, которое началось в прошлом году, логически продолжилось в виде этого законопроекта, но уже на региональном уровне. Я не думаю, что это принесёт положительные плоды в тех регионах, где и так, в силу долгого правления одной и той же элиты, система сдержек и противовесов давно не работает. С принятием нового закона у тех, у кого было желание вырасти по служебной лестнице и войти, вместе со своей командой, в новый руководящий орган, теперь этот стимул пропадает. А в результате это грозит застоем в ряде регионов, где такая смена просто необходима».

Ершов подчеркнул, что разрешение идти на любой новый срок главы регионов в любом случае будут получать не у населения, а сначала в Кремле, и только потом пойдут на выборы.

«Система становится совершенно зарегулированной», — резюмировал эксперт.

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