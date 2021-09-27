Москва, , 13:29 — REGNUM Президент РФ Владимир Путин поддерживает принцип сменяемости власти. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Владимир Путин на параде Победы на Красной площади Владимир Путин © ИА REGNUM

«Что касается сменяемости власти, то, конечно, президент является сторонником сменяемости власти, но это не должно быть навязчивой идеей, которая мешает работе», — сказал Песков.

По его словам, в Кремле нет единой позиции касательно законопроекта о региональной власти, снимающем запрет для губернаторов избираться на более чем два срока подряд: «Законопроект пойдет, когда начнется работа в парламенте, и тогда будет понятна конкретика».