Москва, , 11:08 — REGNUM Законопроект, призванный усовершенствовать законодательный процесс, внесли в Госдуму депутат Павел Крашенинников («Единая Россия») и член Совфеда Андрей Клишас, передает корреспондент ИА REGNUM 27 сентября.

Карта России Peggy Marco

Для оптимизации процесса уменьшается срок рассылки Государственной думой в регионы проектов федеральных законов по предметам совместного ведения.

Так, предлагается установить срок рассылки законопроектов до первого чтения продолжительностью 15 дней (сейчас он составляет 30 дней). А если более 2/3 субъектов РФ выскажутся в поддержку законопроекта, то указанный срок может быть сокращен.

Срок представления поправок ко второму чтению законопроектов по предметам совместного ведения также сокращается и устанавливается продолжительностью 15 дней.

«В то же время предусматривается, что законопроект, касающийся конкретных субъектов Российской Федерации, не может быть рассмотрен Государственной думой без учета их мнения, — подчеркнул Крашенинников.

В регионах

Для региональных законов устанавливается общее правило, что законы субъекта РФ вступают в силу по истечении десяти дней после дня их официального опубликования, если ими не установлен другой порядок вступления их в силу.

Если законодательный орган региона примет закон, противоречащий Конституции РФ, федеральным законам, и это противоречие будет установлено судом, но указанный орган его не устранит в течение шести месяцев со дня вступления в силу решения суда, то глава региона сможет принять решение о роспуске заксобрания субъекта РФ.

Одновременно прокуроры субъектов РФ наделяются полномочием вносить законопроекты в региональные заксобрания.

Читайте ранее в этом сюжете: Главам регионов России разрешают работать пожизненно