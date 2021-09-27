Москва, , 09:36 — REGNUM Законопроект, направленный на совершенствование организации публичной власти в субъектах РФ, внесли в Госдуму депутат Павел Крашенинников («Единая Россия») и член Совфеда Андрей Клишас, передает корреспондент ИА REGNUM 27 сентября.

Инициатива вносится в развитие новых положений Конституции. В случае его принятия это будет новый закон, состоящий из 11 глав и 65 статей. Прежний федеральный закон «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» утратит силу, рассказал Крашенинников.

Законопроектом развиваются положения о единой системе публичной власти на уровне российских регионов.

Совершенствуются механизмы организации и взаимодействия органов публичной власти, действующих на территории субъектов Российской Федерации (федеральных, региональных, муниципальных). Продолжает выстраиваться модель единой системы публичной власти — на территории каждого региона.

Закрепляются принципы деятельности указанных органов. В частности: обеспечение соблюдения и защиты прав и свобод человека и гражданина; верховенство Конституции РФ; согласованное функционирование и взаимодействие органов публичной власти на всех уровнях — на федеральном, региональном и муниципальном; разграничение предметов ведения и полномочий между уровнями публичной власти и гарантии финансового обеспечения разграничения полномочий; признание и гарантированность местного самоуправления.

Определяются основы участия органов, входящих в единую систему публичной власти в субъекте РФ, в решении задач местного самоуправления, сообщил Крашенинников.

Большое число проектируемых норм посвящено полномочиям субъектов РФ. Перечень собственных полномочий регионов по предметам совместного ведения пересмотрен и укрупнен — с целью исключения их избыточной детализации и некорректного истолкования на местах.

Скорректированы положения по собственности субъекта РФ, определены основы порядка учета его имущества.

Губернаторы и главы

Корректируется система региональных органов власти и совершенствуется их взаимодействие.

Высшее должностное лицо субъекта признается обязательным органом публичной власти в субъекте РФ, которое одновременно замещает и государственную должность Российской Федерации, и государственную должность субъекта РФ.

Закрепляется, что наименованием должности высшего должностного лица является «Глава» с дальнейшим указанием наименования субъекта РФ, рассказал Крашенинников.

Изменяется механизм ответственности главы региона. Он может быть отрешен от должности Президентом РФ, в том числе в связи с утратой доверия Президента. Кроме того, глава государства вправе применять к главе субъекта РФ иные меры ответственности, такие как предупреждение, выговор. В течение пяти лет после отрешения главы региона от должности президентом РФ, такое лицо не может претендовать на эту должность ни в одном регионе.

В целях обеспечения стабильности системы публичной власти срок полномочий главы региона и законодательного органа субъекта РФ устанавливается 5 лет (сейчас срок их полномочий определяется регионом, но не может превышать 5 лет).