Номинальный лидер белорусской прозападной оппозиции за границей Светлана Тихановская совершила знаковый визит в США. Официальный Минск традиционно делал вид, что ничего особенного не происходит, и «большое турне» экс-кандидата в президенты Белоруссии (кампания 2020 года) является настолько малозначимым, что недостойно даже упоминания в новостях. Оппозиция — напротив, всячески преувеличивала значение поездки, намекая на некие грандиозные результаты.

Цитата из к/ф «Д’Артаньян и три мушкетёра». Реж. Георгий Юнгвальд-Хилькевич. 1978 Галантерейщик и кардинал — это сила!

Во время турне не всё для Тихановской складывалось удачно. Изначально под вопросом был гвоздь программы — личная аудиенция у президента США. С 18 по 28 июля у неё был насыщенный график приёмов: её допустили к себе госсекретарь Энтони Блинкен и его заместитель по политическим делам Виктория Нуланд — та самая, которая в Киеве подкармливала печеньем участников государственного переворота 2014 года, ставшего прологом гражданской войны на Украине. Тихановскую приняли также помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан, сенаторы и конгрессмены. Всё обставлялось как шоу в лучших традициях американской культуры, совершенно чуждой белорусскому обывателю.

В конце концов, Джозеф Байден нашёл 10 минут (по словам Тихановской — 15 минут), чтобы принять прибывшую из Вильнюса гостью и даже угостить её печеньем. За несколько часов до этого литовский суд — самый справедливый суд в мире — вынес приговор Альгирдасу Палецкису за якобы шпионаж в пользу России. Достойная упоминания деталь, учитывая, что именно литовские политики провозгласили Тихановскую «президентом Белоруссии» и повесили на шею своих налогоплательщиков содержание белорусской гостьи со свитой.

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Символизм очередных американских «печенек» после катастрофического киевского Майдана, похоже, бывшая домохозяйка не способна была осознать. Поэтому об угощении она рассказывала радостно и с придыханием. Вероятно, о чём-то подобном мог рассказывать односельчанам египетский крестьянин, поймавший взгляд фараона в свою сторону при доставке лука строителям пирамид.

twitter @POTUS Светлана Тихановская и президент США Джо Байден

«Это была больше встреча-знакомство, где мы довольно спокойно и тепло общались», — поведала Тихановская сразу же после встречи с Байденом.

Она сообщила также, что теперь у официального Вашингтона образовалась некая задолженность перед бывшей домохозяйкой и её сторонниками. Теперь «моральный долг США — поддержать нас», сообщила Тихановская. Она подчеркнула: «В случае, если будет угроза суверенитета и независимости Белоруссии, США будут стоять рядом с нами плечом к плечу».

Анекдот из серии «Я и Пушкин» в данном случае выглядел не столько смешно, сколько трагично. Как политическая фигура Светлана Тихановская является ноликом без палочки. За ней нет абсолютно ничего, кроме пресловутого пиара, — ни партии, ни даже ассоциации мелких лавочников. Её вес искусственно раздувает тот, кто содержит бывшую домохозяйку. Вчера её «отужинал» и «оттанцевал» Берлин, потом ещё кто-то, и вот круг дошёл до Вашингтона.

Таких галантерейщиков, стремящихся прибиться хоть к какому-то кардиналу, новейшая история Белоруссии знала и ранее. Однако вряд ли кто-то в Гомеле или Молодечно вспомнит те политические трупы, анонсировавшие некогда даже более пафосно, чем Тихановская, скорое свержение диктатора и прочее в духе «заграница нам поможет». Александр Лукашенко похоронил их всех.

ИА REGNUM Протестующие на площади Независимости около Дома правительства в Минске

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Поэтому пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прав в риторической констатации: «Здесь вопрос один — кого представляет госпожа Тихановская?» Одновременно он и многие другие выдают желаемое за действительное (или искренне заблуждаются), утверждая, что такие встречи с президентом США якобы «не влияют на ситуацию в Белоруссии».

Ещё один символичный аспект: Байден принял Тихановскую раньше, чем многих европейских вассалов Вашингтона. Особенно остро переживает ломку согласованного графика администрация заслуженного украинского шоумена Владимира Зеленского.

В обосновании значимости встречи Байдена с Тихановской представители её окружения правы только в одном: действительно, никто ранее из Белоруссии, включая Лукашенко, не делал такого «большого турне» по США с таким обширным графиком встреч. При этом они выдают желаемое за действительное, комментируя итоги американского вояжа.

Визитом в Вашингтон с аудиенцией в Белом доме белорусская оппозиционфюрерин окончательно подтвердила ориентацию на США. Евросоюз по-прежнему всемерно её поддерживает, однако уже не контролирует полностью. Тихановская стала «многовекторной» слугой нескольких господ с Запада и в некотором смысле исполнила мечту своего антипода на исторической родине.

Kremlin.ru Президент Белоруссии Александр Лукашенко

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Вполне ясно позиционируя себя как клиента Вашингтона, Тихановская столь же ясно ставит крест на сулившей большие выгоды стратегии предвыборной кампании. Её команда благоразумно декларировала нейтралитет к России и дистанцировалась от «старой оппозиции» с её махровой местечковой русофобией.

Шило в мешке, однако, прятать было затруднительно. К концу 2020 года сначала представители окружения Тихановской, а затем и она сама отметились резкими антироссийскими выпадами. Формальным предлогом стала поддержка Владимиром Путиным «режима Лукашенко».

До этого были отмечены безуспешные попытки установить прямую связь с Кремлём, для которого, очевидно, никакого конструктивного предложения у белорусских «змагаров» не было. Против них свидетельствовали их дела — формирование «Координационного совета по трансферу власти в Белоруссии» из откровенных русофобов (Светлана Алексиевич, Павел Латушко и другие), вбросы различных антироссийских фейков о вторжении «российских БТРов», о якобы переодетых в белорусскую униформу российских военнослужащих, отметившихся жестокостью во время подавления мирных протестных манифестаций, и т. п.

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После визита к Байдену маски сброшены окончательно: белорусская националистическая «новая оппозиция» в своих стратегических целях ничем не отличается от старой и открыто ориентируется на геополитических врагов России. На этом фоне умеренный националист Лукашенко, выстроивший свою последнюю (как некоторые надеются) президентскую кампанию на откровенно русофобской платформе, для Москвы выглядит как наименьшее зло.

(сс) OSCE Parliamentary Assembly Светлана Тихановская в ОБСЕ

Москва никогда не стремилась играть на постсоветском пространстве так, как её враги, усердно выстраивавшие «санитарный кордон». Она всегда делала ставку на победителя и пыталась его перекупить, тогда как Запад готовил своих победителей, системно работая и взращивая новые элиты, новых лидеров. В том числе и по этой причине Светлана Тихановская, даже если бы очень захотела, не получила бы поддержки в Москве — как не получили её пророссийски ориентированные деятели в Казахстане и других постсоветских образованиях.

Ввиду этих же обстоятельств Россию как убежище не рассматривают белорусские диссиденты, униженные и оскорблённые представители интеллигенции, силовики, чиновники, спортсмены и простые обыватели. Намедни это личными примером подтвердила белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская.

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Россия получила ещё одну антироссийскую оппозицию не просто в одной из своих бывших окраин, но в части так называемого Союзного государства, являющейся также участницей ЕАЭС, ОДКБ и других интеграционных объединений. Во многом это заслуга МИД РФ и завязанных на него структур.

США всегда знали, на что тратят деньги, и ответственные за это отчитывались за каждый цент. По итогам визита Тихановской к Байдену правомерно прогнозировать количественные и качественные изменения американских финансовых потоков. Президент США в этом отчасти заложник ситуации: ещё при Дональде Трампе парламент предписал администрации Белого дома иметь дело с созданными под Тихановскую структурами и не признавать ни Лукашенко, ни кого-либо ещё со стороны Белоруссии.

Rada.vision Координационный совет оппозиции Белоруссии

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Поэтому глава МИД Белоруссии Владимир Макей будет и далее встречаться с коллегами из стран третьего мира, проводя сепаратные переговоры с Западом, демонстрируя на публику приверженность фиктивному союзническому долгу перед Россией. Той самой Россией, на которую нынешний глава лукашенковской дипломатии ещё в бытность главой президентской администрации жаловался своим западным друзьям, прося у них защиты и утверждая, что «Россия продолжила бы давить на Белоруссию; она никогда не стала бы её настоящим партнёром».

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Белоруссия нужна Западу не из-за своих скудных и отнюдь не уникальных ресурсов. Дело вовсе не в пресловутых «правах человека». Западные столицы по ряду обстоятельств до поры до времени принимали авторитарные режимы и прочие особенности Ливии, Ирака, Румынии, Югославии и других стран. Белоруссия нужна как последнее звено в «санитарном кордоне», удушающем Россию кольцом анаконды.

Белоруссия в западных геополитических концепциях — это ещё один рычаг давления на Россию, которая сама уберёт свой «ядерный зонтик». Произойдёт это вскоре после того, как в Минске сменится удельный правитель и к власти придёт новый, такой же автократический или коллективный, но непременно чуждый идее воссоединения Русской земли или даже либеральной концепции нормального союзничества.

Kremlin.ru Президент Белоруссии Александр Лукашенко и президент России Владимир Путин

Любопытно, что даже в нынешнем положении Лукашенко отказывается признавать территориальную целостность Российской Федерации, не говоря уж о прочих союзнических обязательствах, подкреплённых его клятвами и обещаниями, — как в случаях признания Южной Осетии и Абхазии, поведения в ситуации мятежа на Украине и прочих обстоятельствах. Было достаточно «моментов истины», чтобы убедиться в сущности нынешнего белорусского режима и, глядя на альтернативу, спрогнозировать неизбежное скорое будущее.

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Такой финал закономерен, и Москва для этого сделала всё. У неё попросту нет других вариантов, нет других писателей, как сказал бы Сталин.