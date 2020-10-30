Минск, , 18:17 — REGNUM О неизменной курсе на многовекторность внешней политики Белоруссии заявил 30 октября президент республики Александр Лукашенко, сообщает БелТА.

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На встрече с коллективом МВД Белоруссии глава республики заявил:

«Да, у нас была и будет многовекторная внешняя политика. Потому что невозможно то ли журавлю, то ли воробью — как хотите называйте — лететь на одном крыле».

Глава республики напомнил, что Белоруссия находится в центре Европы, так что деваться от Европы некуда.

Лукашенко «Россия прекрасно должна нас понимать. Потому что у них орёл аж двуглавый, а нам тогда надо четырёхглавого породить».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Европарламент выпустил такие рекомендации по взаимодействию ЕС с Белоруссией, что в Минске назвали их попыткой давить и вмешиваться в суверенные дела страны.

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