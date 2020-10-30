Минск, 30 октября 2020, 18:17 — REGNUM О неизменной курсе на многовекторность внешней политики Белоруссии заявил 30 октября президент республики Александр Лукашенко, сообщает БелТА.
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На встрече с коллективом МВД Белоруссии глава республики заявил:
Глава республики напомнил, что Белоруссия находится в центре Европы, так что деваться от Европы некуда.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, Европарламент выпустил такие рекомендации по взаимодействию ЕС с Белоруссией, что в Минске назвали их попыткой давить и вмешиваться в суверенные дела страны.
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