29 июля 2021 | Время чтения 4 мин

В социальных сетях Украины оценили заявление бывшего кандидата в президенты Белоруссии, лица белорусской оппозиции Светланы Тихановской о том, что после встречи в Белом доме президент США Джо Байден угостил ее печеньем.

Мирослава Романенко, , 16:20 — REGNUM Бывший кандидат в президенты Белоруссии, лицо белорусской оппозиции Светлана Тихановская заявила, что после встречи в Белом доме президент США Джо Байден угостил ее печеньем. Видеозапись с сообщением политика была опубликована на YouTube-канале «Страна для жизни».

Жан-Батист Удри. Волк и ягненок. 1740

«Вы знаете, мы уже попрощались, он (Байден. — О. П.) ушел, я уже начала общаться с Крисом Смитом, и опять открывается дверь, заходит Джо Байден и приносит мне печенье из Белого дома. Говорит: «Светлана, у нас есть замечательное печенье, подкрепитесь!». Говорю: «Ну вы как знали, что у меня не было завтрака», — сказала политик.

По ее словам, встреча с американским лидером была «не слишком политической», так как на общение ушло порядка десяти минут. «И это было так тепло!» — прокомментировала Тихановская.

Читайте также: «Не будет покоя Белоруссии!» — соцсети о встрече Байдена с Тихановской

Кульминацию встречи Тихановской с Байденом оценили читатели телеграм-канала «Бородатая Бабушка». Многие отметили, что на Украине тоже все начиналось с печенья, только ныне страна в упадке. Люди предостерегли граждан Белоруссии, пожелав, чтоб пример Украины был им в назидание.

«Опять печеньки. Сябры, не ведитесь!» — отреагировала Елена Л.

«Она слабоумная, это очевидно же. Над ней тупо погнал старик Джо», — добавил Dima A.

Светлана Тихановская © BMEIA. Gruber

«Братья белорусы, держитесь! Печеньки вам уже приготовили!» — пишет Roman_strsnnik-zone.

«Они в эти печеньки специальный наркотик добавляют, демократия по-американски называется! Украины как колонии им мало, они ещё и Белоруссию решили колонизировать! Скажите этим… поварам, что там они обломаются…» — написала Лана.

«Боже… Она своим скудным умишком даже не понимает унизительность этого жеста…» — отреагировала Антонина.

«Пора батьке встретиться с каким-то беглым американцем и объявить его настоящим президентом США», — пишет Comandante.

«У Байдена замечательное чувство юмора. Конкретно потроллил Тихановскую», — добавил один из читателей.

«Ну и пусть теперь грызёт эти печеньки, сидя на веки вечные в Литве», — написала Тamara.

«На майдане печенек нажрались, до сих пор вырыгиваем всей страной, и, наверное, это не закончится никогда. Жители страны Беларусь, не ведитесь и пресекайте таких засланных казачков!» — призвал один из читателей.

Акции протеста в Минске © ИА REGNUM

«Страну на печеньку меняет… Откуда у домохозяйки средства по миру колесить? Может, уже люди мозги включать начнут?..» — задалась вопросом Юля.

«Они явно в тесто тех печенек что-то подсыпают. Тут и природа домохозяйку, конечно, не особо щедро умишком одарила. Но все же. Хозяин в своём репертуаре. Мы вам бусы, печенье, а вы нам всë, включая свою душу», — написала Anna T.

«Печеньки уже в серванте?» — с сарказмом спросил Дима.

«А Байден — шутник. Прикольный чувак, напрямую белорусам говорит…» — написал JD.

«Сколько стран по всему миру угробили эти печеньки», — отреагировал АК.

«Жаль Беларусь, рано или поздно они её добьют… Сколько стран уже разрушено этими печеньками…» — добавила Алёна.

«Американцы божественно хороши в накачке своих агентов влияния. Когда самая… серость начинает на полном серьёзе считать себя ровней сильным мира сего и бежит исполнять любые пожелания в благодарность. А если надо будет, самые демократические СМИ довершат картину — и вот готов новый рукопожатный лидер нации вместо надоевшего всем диктатора», — отметил Ivan R.

Акции протеста в Минске © ИА REGNUM

«Эта продаст и сдаст все, что дед скажет. Ох, потом белорусы заживут, точно как мы, украинцы», — добавил Сергей.

«А мне вот вообще интересно, какого белорусам смотреть за ее вояжами? Ну они там типа выходили за идею, многие сидят, а она катается по миру и просит санкций. Просто интересно», — поинтересовался Evgeny.

«Она за деньгами поехала для себя и санкциями для Беларуси, народ требует санкций, говорила она, и Байден растаял, дал печеньки. Дед щедрым оказался», — отреагировал Ли.

«Формат встречи: он вынес ей печеньки. Как собачке поощрение, их чаем не угощают. И обалдевшая избранностью унижения делится на камеру успехом», — пишет Laura.

«Господи!!! Ну какая же она тупорылая!!! Белорусы! Неужели вы готовы эту кончиту выбрать себе в президенты??? Какой идиот вообще за неё может голосовать? Только психбольной и неадекват», — отреагировала Светлана.

Майдан на Украине (сс) Ivan Bandura

«Беларусь, не ведитесь на печеньки! Все подготовлено уже. Поведетесь — будет беда и не станет Беларуси», — отметил читатель под псевдонимом NaSi.

«У белорусов хватило сил выгнать этот весь мусор из своей страны!» — подытожил один из читателей.

Читайте также: В МИД РФ высмеяли вдохновлённую «печеньками» Байдена Тихановскую