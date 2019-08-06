Киров, , 17:27 — REGNUM

Супруга экс-губернатора Кировской области Никиты Белых, который в настоящее время находится в колонии, Екатерина подаёт на развод. Об этом она сообщила в одной из социальных сетей.

Никита Белых Kremlin.ru

Она уточнила, что это решение вынужденное, в связи с поступающими в её адрес угрозами, и принято совместно с супругом.

«Я подаю заявление на развод. В связи с многочисленными угрозами, поступающими в последнее время в мой адрес и в адрес моих коллег из White News и Dolgi.ru», — отметила она. В указанных проектах супруга бывшего чиновника является главным редактором.

Она уточнила, что не хочет допустить того, чтобы правозащитная деятельность влияла на судьбу Никиты Белых в колонии.

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Как сообщало ИА REGNUM, в июне 2016 года губернатор Кировской области Никита Белых был задержан в одном из ресторанов Москвы после получения взятки. Следствие установило, что в период с 2012 по 2016 год Белых получил взятки в особо крупном размере на общую сумму €400 тыс. В феврале 2018 года суд признал его виновным в коррупции и приговорил к восьми годам колонии и штрафу в размере 48 млн рублей. В настоящее время Белых находится в колонии на территории Рязанской области.

Венчание супругов состоялось в ноябре 2017 года в следственном изоляторе «Лефортово» в Москве. С Екатериной Белых (в девичестве — Райферт) бывший губернатор познакомился незадолго до своего задержания.

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