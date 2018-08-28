Топливный скандал: кировскому министерству предъявили долги «дочки»

Киров, , 05:18 — REGNUM Министерству энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области предстоит солидарно ответить за долги по кредитам, полученным областным казенным предприятием «Управление по обеспечению топливом», учредителем которого оно является. Выплачивать 202 542 124 рубля 93 копейки долга из казны Кировской области в пользу акционерного общества «Кировская региональная ипотечная корпорация» придётся в случае, если имущества предприятия окажется недостаточно для погашения долга. Арбитражный суд Кировской области удовлетворил требование корпорации о взыскании данной суммы с такой оговоркой. Решение в законную силу не вступило и до конца сентября 2018 года может быть обжаловано. 21 сентября 2018 года суд рассмотрит ходатайство министерства об отсрочке исполнения решения суда, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

В ноябре 2014 года областное казённое предприятие «Управление по обеспечению топливом», чьим учредителем является министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области, получило кредит в ПАО «Норвик Банк» в форме кредитной линии. А год спустя АО «Кировская региональная ипотечная корпорация» (АО «КРИК»), созданное правительством Кировской области в 2003 году, выступило поручителем по долгам предприятия и «уплатило ПАО «Норвик Банк» (Вятка Банк) сумму в размере 96 810 000 рублей 00 копеек в счет погашения задолженности КОКП «Управление по обеспечению топливом». Между поручителем и должником 20 ноября 2015 года было подписано соглашение, по которому корпорации перешли права кредитора по кредитному договору в размере уплаченной суммы, а должнику была предоставлена отсрочка по уплате долга. Договор поручительства и отсрочки оценили в 14% годовых, начисляемых на остаток задолженности. Проценты КОКП «Управление по обеспечению топливом» должно было уплачивать ежемесячно, а полностью погасить задолженность до 30 июня 2016 года.

25 ноября 2015 года между корпорацией и ООО ТД «НефтеТехСнаб» был подписан договор поручительства, по которому уже ипотечное АО «обязуется отвечать перед поставщиком в солидарном порядке за исполнение КОКП «Управлению по обеспечению топливом» (заказчик) денежных обязательств заказчика в части оплаты стоимости полученного заказчиком товара» на сумму 93 190 000 рублей. Деньги ООО получило, после чего корпорации перешли права кредиторы на эту же сумму, а казённому предприятию снова была дана отсрочка. Срок погашения долга также был оговорен июнем 2016 года.

Сумма задолженности по соглашениям не была погашена и решением Арбитражного суда Кировской области от 03.05.2017 года с КОКП «Управление по обеспечению топливом» в пользу АО «КРИК» взыскано 202 542 124 рубля 93 копейки по этим долгам, включая проценты.

3 апреля 2018 года АО обратилось с иском к министерству энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области как собственнику имущества КОКП «Управлению по обеспечению топливом», потребовав взыскать с него всю сумму долга.

Арбитражный суд области дело рассмотрел и удовлетворил иск с оговоркой, что ведомство будет платить по долгам, если имущества должника будет недостаточно.