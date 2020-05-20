Киров, , 11:07 — REGNUM В рамках дела о банкротстве АО «Кировская региональная ипотечная корпорация» («КРИК»), которое было создано правительством региона, разворачивается скандальная ситуация. Сразу два кредитора, включая министерство имущественных отношений и инвестиционной политики области, усмотрели при продаже 28 заложенных квартир заниженную цену. По ходатайству минимущества арбитраж Кировской области наложил обеспечительные меры, запретив продавать на ближайших торгах спорную недвижимость. Отдельно 17 июля 2020 года суд рассмотрит требование министерства «о признании недействительным положения о порядке, сроках и условиях продажи имущества» должника, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

В споре речь идёт о 28 квартирах площадью от 25 до 56,7 кв. м, расположенных в Кирове и Кирово-Чепецке. Все спорные объекты находятся в залоге у «Первого акционерного коммерческого дорожно-транспортного банка». Недвижимость планировали продать с торгов 15 мая 2020 года, но по инициативе министерства был наложен запрет на распродажу.

«В обоснование заявления указано, что принятие истребуемых обеспечительных мер позволит сохранить существующее положение между сторонами и обеспечит исполнение судебного акта. Заявитель полагает, что в соответствии с утверждённым положением имущество АО «КРИК» (квартиры в количестве 28 единиц) реализуется по заниженной цене», — отмечается в материалах дела.

О занижении цены говорил в своём заявлении и другой кредитор.

Напомним, корпорация была создана как жилищный оператор областным правительством в 2003 году. Она была участником ипотечных программ, а также выступала застройщиком нескольких домов. С марта 2018 года банкротства АО добивался «Объединённый резервный банк» из Москвы, долг перед которым превысил 116 млн рублей. В сентябре того же года компанию признали банкротом, введя конкурсное производство. На сегодня идёт формирование конкурсной массы. Среди кредиторов отметились как физические, так и юридические лица.