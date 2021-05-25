Москва, , 13:07 — REGNUM Осуждённый блогер Алексей навальный вновь попал под уголовное преследование. На этот раз следствие возбудило уголовное дело об оскорблении судьи Веры Акимовой, которая вела дело об оскорблении ветерана Великой Отечественной войны. Об этом блогер сообщил в Instagram.

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Он уточнил, что следователь по особо важным делам Главного следственного управления Следственного комитета России сообщил ему, что в отношении Навального в России расследуют три новых особо важных дела. Одно из них касается ФБК (Фонда борьбы с коррупцией, признан в России НКО-иноагентом). Второе возбуждено по статье 239 УК РФ — «Создание некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан».

«Ну и третье мое преступление, расследуемое самой высшей следственной инстанцией, — это оскорбление судьи Акимовой», — добивал блогер.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце апреля 2021 года Бабушкинский суд Москвы оставил без изменений приговор блогеру Алексею Навальному по уголовному делу о клевете на ветерана Великой Отечественной войны Игната Артёменко. Ему назначено наказание в виде штрафа.

В настоящее время Навальный отбывает наказание по делу «Ив Роше» в исправительной колонии на территории Владимирской области.