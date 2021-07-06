Украинский парламент принял постановление, в котором попросил президента страны Владимира Зеленского вернуть звания героев Украины вождю ОУН (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Степану Бандере и главарю УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Роману Шухевичу. Текст постановления опубликован 5 июля на официальном сайте парламента. В документе также предлагается присвоить звание героя Украины Тарасу Бульбе-Боровцу — главарю банды УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ) «Полесская Сечь» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Александр Горбаруков ИА REGNUM Украинский национализм

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Новость в социальной сети Facebook обсудили на странице украинского политолога Дмитрия Спивака, а также на странице издания «Страна.ua». В целом люди критически оценили постановление, отметив, что указанные персонажи героями быть не могут.

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«Гиммлеру также необходимо присвоить героя Украины как родоначальнику войск СС (организация, деятельность которой запрещена в РФ), в частности, верховному командиру дивизии СС «Галичина» (организация, деятельность которой запрещена в РФ)», — написал Сергей Ф.

«Думаю, что после того, как основные игроки извне поделили свое влияние в Украине, им абсолютно пофиг, как развлекается местное население», — добавил Александр А.

«Такое чувство, что делают это для того, чтобы разорвать без того испорченные международные связи!» — отметил Nazar P.

«Этим депутатам глубоко начхать и на Бандеру, и на Шухевича. Последнее время делается все для разделения людей. Возьмём футбол, который объединил всех. Надо было влезть с формой, потом с языком. Теперь начнутся баталии из-за этих двух, которые не являются героями для большинства, а совсем наоборот», — написал Валентин Х.

Rada.gov.ua Заседание Верховной рады Украины

«Как-то странно. У меня дедушка пережил голодомор и войну, его отец был героем войны, и для него Бандера был бандитом, но никак не героем. Меня уже в этой стране ничего не удивляет! Как одна мне сегодня сказала, [что] я «вата», потому что мой ребенок знает Чуковского наизусть. То есть запомните, «нормальные» дети учат гимн Украины и стихи Шевченко! Нет, это прекрасно, что они учат патриотизм с детства, но зацикливаться на одном — люди, это уже не патриотизм, а настоящий идиотизм! Пусть лучше дети знают стихи всех классиков мира, чем маты, на которых они говорят в украинских школах!!!» — пишет Olga D.

«Да за такое их в Польшу не будут пускать и в ЕС!» — отреагировал Валерий М.

«Ни фига себе! Мы, кажется, стоим на пороге большого шухера, господа-товарищи. И как мы будем жить с этими «героями»? Я вот одного не могу понять, или мы с ними, или они без нас? Что-то мне подсказывает, что лучше без меня. Хотя шухер этот у нас уже давно. Самое страшное — это то, что мы его участники. Куда мы с этим идём? Наверное, медленно идём ко дну», — добавил Алексей Б.

«А на большее все, кто приходил к власти после двух майданов, и не способны! Им только дай улицы переименовывать, памятники сносить и звания героев Украины налево и направо раздавать!» — написала Нонна А.

«Гауптман СС (организация, деятельность которой запрещена в РФ) [Роман Шухевич], присягавший на верность фюреру, — герой Украины! Это нечто!.. Мы точно за такого президента и его команду голосовали?» — поинтересовался Sergey T.

«Чем быстрее развалится, тем скорее что-то новое будет создаваться! Крах империи неизбежен… Сейчас народ к этому готовят и настраивают политтехнологи!» — отреагировал Arnold Z.

«На Украину уже смотрят, как на обезьяну с гранатой», — пишет Евгений Г.

«Те, кто стреляли в спину своих же солдат, — не могут быть героями», — добавила Оксана Л.

«Позорьтесь дальше… Докажите, что не только небо бесконечно, но и дно…» — отметила Надежда Л.

«Гитлера, Гитлера забыли! Он тоже участвовал в борьбе за украинскую Украину. Разрешил создать отдельные украинские военизированные формирования и раздал оружие для борьбы», — с сарказмом написала Lana B.

«Нет ничего удивительного. [Зеленский] хочет играть на поле Петра [Порошенко], и почему-то я думаю, что станет в этом плане успешней кредитоносного», — написал Dima D.

President.gov.ua Пётр Порошенко и Владимир Зеленский

«Вернёт. Он мальчик трусоватый. И лоховатый. И защищать некому. Да, и Симону Васильевичу [Петлюре] давно пора. И Мазепе», — отреагировал Iuri M.

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«А ведь вернёт же… Придёт стадо «активистов» под ОП (офис президента. — О. П.), испишут стены — и вернёт…» — отметил Vovan N.

«В нацистской рапсовой колонии героями могут быть только вот такие!» — добавил Евгений В.

«Хватит уже отвлекать этими фашистскими прихвостнями народ от тарифов и продажи земли», — написала Ирина Н.

«Прочитал проект постановления Рады… о присвоении званий героев Украины Шухевичу и Бандере. Отметил среди подписантов сразу несколько депутатов с еврейскими корнями, у которых хочу спросить, а как бы они видели свою жизнь и свои перспективы, живи они во времена таких героев?» — подытожил в своем телеграм-канале депутат украинского парламента Александр Дубинский.

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