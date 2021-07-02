* УПА — запрещённая в России организация

2 июля 2021 | Время чтения 3 мин

В сети обсудили новость о том, что 1 июля в Верховную раду подали проект постановления № 5721 о праздновании 80-летия создания Украинской Повстанческой Армии (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Мирослава Романенко, , 16:12 — REGNUM 1 июля в Верховную раду подали проект постановления № 5721 о праздновании 80-летия создания Украинской Повстанческой Армии (УПА) (организация, деятельность которой запрещена в РФ), сообщается на сайте украинского парламента.

Украинские националисты Иван Шилов © ИА REGNUM

Помимо организации празднования годовщины создания УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и организации пропагандистских мероприятий, восхваляющих нацистов, в соответствии с проектом постановления Владимиру Зеленскому порекомендовали присвоить, а также вернуть отмененные звания героя Украины нацистским деятелям.

«Рекомендовать президенту Украины присвоить звание герой Украины Тарасу Бульбе-Боровцу и вернуть звание герой Украины Степану Бандере и Роману Шухевичу», — говорится в документе.

Контроль исполнения настоящего постановления возложен на комитет Верховной рады по вопросам гуманитарной и информационной политики, возглавляет который Никита Потураев.

Новость в социальных сетях Facebook и «В Контакте» обсудили читатели издания «Шарий.net». Многих комментирующих возмутила данная новость. Некоторые указали на то, что в свое время советская власть пожалела пособников нацистов.

«В Бабьем Яру (место в Киеве, где во время Великой Отечественной войны немецкие фашисты проводили массовые убийства мирных жителей, в частности еврейского населения, название которого стало одним из символов преступлений фашизма. — М.Р.) праздновать будут? В Хатынь сейчас батька не пустит…» — написал Ингварр О.

Расстрел мирного населения немецкими оккупационными войсками и украинскими коллаборационистами. 1941. Бабий Яр. Киев

«Вот это «правильный» праздник в современной нацистской Украине», — отметил Дмитрий К.

«Европейские ценности во всей красе», — отреагировал Дмитрий Ш.

«Да подождите, сделают официальный государственный праздник и будут маршем ходить с соответствующими атрибутами и зиговать!» — написала Анна С.

«Давайте, пройдитесь строем по костям предков. Сделайте уж совсем очевидным факт, что их жертвы были напрасны и их потомки от условного мыла мало чем отличаются», — отреагировала Марина С.

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"Да нет нацизма на Украине, вы что! Это всё «Мосфильм» и «нога Кремля» вытворяет у них, а сами они ни разу не пропагандируют нацизм, это вам опять всё кажется…» — с сарказмом отметил Александр Л.

«Наличие такого количества живых участников УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ) говорит о том, что Сталин не всех расстрелял и лагеря были не такие адские», — написал Олег К.

«Наконец-то УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ) «победила». Не силой, так подлостью, но своего добилась…» — пишет Владимир С.

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"Поляки и Израиль оценят по достоинству», — отметил Алексей К.

«Украина, просыпайся! Только вы сами можете это изменить!» — отреагировал Владимир Ш.

«Сшивание Украины налицо, продолжайте в том же духе», — с сарказмом добавил Алексей Д.

«Ох и недоработала советская власть! Зачищать надо было лучше, чтоб внучата не зиговали и хрень нацистскую в ФБ не продавали…» — отметила Ирина Д., подразумевая реализацию некоторыми жителями Украины изделий с нацистской символикой и размещение информации о них в Facebook.

«Моего мужа дедушка, Царствие ему Небесное, говаривал, глядя на соседа экс-полицая: «Эх, Иосиф Виссарионович, добрый был человек…» — пишет Галина Р.

Избиение евреев бандеровскими полицаями. Украина. 1941

«И эти еще верещат, что НКВД — ух какие злобные были. Такое количество недобитков и возрождение нацизма в середине Европы говорит о том, что ни хрена они не делали, не выполнили они очистку от мусора. Это уродство», — отреагировала Лариса М.

«Европа еще долго будет слепой? Но прозреет же, когда ей станет это нужно», — добавила Вера Р.

«У нас поистине настоящих героев, которые отдавали свои жизни за освобождение Украины, начинают забывать, а фейковых, которые для Украины ни хрена не сделали, начинают возвеличивать! Слава Богу, что наши отцы не дожили до этого позора!!!» — отметил Михаил М.

«Закономерный итог победы Украины галичанской над Украиной Советской…» — подытожил Игорь Ф.

*УПА — организация, деятельность которой запрещена в РФ.

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