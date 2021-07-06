Киев, , 07:29 — REGNUM Инициатива по поводу героизации украинских националистов на Украине является составной частью «гибридной войны Запада» против славянских народов. Об этом 5 июля написал в своем телеграм-канале депутат Рады Илья Кива («Оппозиционная платформа — За жизнь»).

«Это и есть гибридная война в отношении славянских народов со стороны Запада — расколоть, получить контроль, управление и постепенно уничтожить. И пока Украина эту войну проиграла», — считает парламентарий.

Речь идет о предложении группы депутатов Рады присвоить звание героя Украины националисту Тарасу Бульбе-Боровцу и вернуть такое же звание лидеру ОУН (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Степану Бандере и главарю ОУН-УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Роману Шухевичу. По словам Кивы, этот шаг раскалывает Украину, что приведет страну к неминуемому краху.

«Героизация подобных личностей на государственном уровне безвозвратно раскалывает общество на две непримиримые стороны, что в условиях внутреннего военного конфликта приведет к окончательному развалу Украины», — полагает он.

Парламентарий также напомнил, что именно этим занимался бывший украинский президент Петр Порошенко, а действующий глава государства Владимир Зеленский только продолжает политику своего предшественника. Кива добавил, что с 2014 года на Украине правят марионеточные власти.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 июня Владимир Зеленский попросил папу Римского Франциска признать святым митрополита Украинской греко-католической церкви Андрея Шептицкого, который в 1941 году приветствовал наступление гитлеровских войск на СССР.

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