16 июня 2021 | Время чтения 4 мин

В сети обсудили новость о том, что в центре города Полтава установят памятник Симону Петлюре.

Мирослава Романенко, , 20:29 — REGNUM В центре украинского города Полтава установят памятник Симону Петлюре, сообщил 16 июня глава Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский на своей странице в социальной сети Facebook.

Семён Петлюра. 1918

«Много «полезного» сделал Петлюра для Полтавы. В 1918 году его войска заняли город. Начались нападения и избиения евреев на улице, нападения на дома, евреев забирали для избиений и издевательств. Особенной жестокостью отличался «Куринь смерти», состоявший исключительно из офицеров. Несмотря на обращение к властям, преследования евреев не прекращались, наоборот, увеличивались, делаясь все более и более жестокими, оканчиваясь убийствами… Вокзалы служили главным застенком, где много было убито евреев… Еврейское население было запугано и не показывалось на улице, но петлюровцы врывались в дома и там избивали, грабили и убивали…» — написал Долинский.

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Новость обсудили на странице Эдуарда Долинского в социальной сети Facebook. Также новость прокомментировали в сообществе Klymenko Time в YouTube. Многие из тех, кто оставил комментарии, отметили, что их не удивило, что в Полтаве откроют памятник Петлюре. И некоторые отметили, что с такими темпами на Украине могут открыть памятник Гитлеру.

Жертвы петлюровского погрома в Проскурове. Февраль 1919 года

«Тем же занимаются украинские батальоны на Донбассе с 07.04.2014 года», — отметил Сергей К.

«Так у нас, чтобы тебе поставили памятник, надо уложить в могилы очень много людей. Благо предлог всегда есть и будет, и дураков масса, верящих всякому идеологическому бреду. Вот если бы не было этих идиотов, стоящих памятниками на площадях, может, и не было войн и смертей невинных», — написал Сергей И.

«Ну, а кому ещё ставить памятники на Украине? [Советскому военачальнику Сидору] Ковпаку, что ли? Или [Герою Советского Союза Людмиле] Павлюченко? Когда же дождёмся памятника Гитлеру в центре Киева? А то как-то неконсистентно получается, СС (организация, деятельность которой запрещена в РФ) ходит маршами, зигуют в центре Киева, фашистов хоронят с президентским караулом, на форме сборной футбола приветствие нацистов, а памятника Гитлеру все нет и нет», — отметил Eugene G.

«А как полтавчане, согласны ставить террористам памятники?» — спросила Светлана С.

«На футболках сборной Украины нужно писать не «Слава Украине» а «Позор Украине», — отметил Vitalik L.

«А зачем возражать? Вон в Киеве эсэсовцы маршируют при поддержке власти», — напомнил Joachim K.

«Полтава и вся Украина болеет стокгольмским синдромом, плюс рабское преклонение перед самыми сильными и самыми жестокими…» — отреагировал A.m. C.

Петлюра вместе с поляками принимает парад в Киеве

«Ну все ж молчат, полтавская общественность не против?» — поинтересовалась Irina G.

«Ну, скоро и художнику Адольфу Гитлеру поставят…» — добавил Alex D.

«Чему удивляемся? Скоро и Гитлеру памятник поставят, памятник великому австрийскому художнику…» — пишет Геннадий Ш.

«Пора ставить памятник Гитлеру, и таки поставят» — добавила Наталья Н.

«Это тот самый Петлюра, который отдал ЗУНР (Западно-украинскую народную республику — М. Р.) Польше? Правильно. Пущай ставят, может, ещё что-то кому-то отдадут. Типа не жалко…» — отреагировала Олика Ч.

«Любой поступок имеет последствия! Боюсь, что последствиями для Украины это будет быстрая деградация остатков «государства» до хутора, так как население в подобном дурдоме оставаться не будет, так националисты умеют только разрушать, созидать не умеют вообще!» — отметил Игорь В.

«Сразу ставить памятник Гитлеру и воспевать героев — охранников концлагерей. Чего мелочиться-то?» — добавил Владимир Ш.

«Офигеть! Бандера, Петлюра, Шухевич… И после этого мне втирают, что нацистское государство не Украина??? А какое?» — подытожила Alla D.

Петлюра перед отрядом украинских националистов. Май 1920 года, Киев

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Напомним, ранее в Михайловском соборе украинской столицы (принадлежит раскольникам ПЦУ) 13 июня отпели покойного ветерана дивизии СС «Галичина» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Ореста Васкула при участии солдат президентского полка.

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Отметим, Симон Петлюра и его сторонники «прославились» массовыми убийствами евреев в годы Гражданской войны на Украине. Сам Петлюра был убит в 1926 году в Париже родственником одной из своих жертв. Французский суд, выслушав показания подозреваемого, оправдал убийцу.