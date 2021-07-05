Киев, , 13:12 — REGNUM Верховная рада Украины приняла постановление, в котором попросила президента страны Владимира Зеленского вернуть звания героев Украины вождю ОУН (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Степану Бандере и главарю ОУН-УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Роману Шухевичу. Текст постановления опубликован 5 июля на официальном сайте парламента.

В документе также предлагается присвоить звание героя Украины Тарасу Бульбе-Боровцу — главарю банды УПА «Полесская Сечь» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Депутаты предложили Госкомтелерадио Украины организовать выпуск тематических программ по случаю 80-й годовщины создания УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ), а местным властям — увековечить память о коллаборационистах сооружением памятников, мемориалов, переименованием улиц и населённых пунктов.

Авторами данного постановления выступили представители всех парламентских фракций и объединений, кроме фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ).

Напомним, ранее депутат Верховной рады Украины от фракции «Слуга народа» Максим Бужанский сообщил о том, что Монумент славы во Львове демонтировали и переместили в так называемый «музей террора».

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