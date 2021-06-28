На самом деле для кощунственных и откровенно глупых сравнений западных санкций с Великой Отечественной войной нет никаких оснований. При ближайшем рассмотрении и сами санкции оказываются совсем не такими уж грозными.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Александр Лукашенко

21 июня ЕС дополнил свои санкционные списки 78 персонами и 8 компаниями из Белоруссии. Минфин США в тот же день расширил свои санкции на 16 белорусских граждан и 5 силовых структур. Белорусский экспорт это никак не ограничило, а упомянутые персоны в подавляющем большинстве своём и ранее не особо жаловали своими визитами США, ЕС и солидаризировавшиеся с ними страны-партнёры.

Гораздо большую озабоченность у Александра Лукашенко и приближённых к нему бизнесменов, министров и директоров госпредприятий вызывал анонс секторальных санкций. Видимо, поэтому руководитель республики и его окружение не скрывали раздражения, переходящего в панические атаки и приступы трамвайного хамства. В этом стиле выдержан торжественно зачитанный доклад Лукашенко в Брестской крепости 22 июня — в День памяти и скорби. Костеря «так называемый Европейский союз», особое внимание он уделил персоне «некоего Мааса, министра иностранных дел Германии».

Обращаясь к европейским политикам, которых Лукашенко с десяток раз за последние дни назвал «мерзавцами», белорусский самодержец призвал их покаяться. Эти «очумевшие и заблудшие» получили от него ценное указание: «Вы не душить нас должны. Вы на руках должны нас носить — немцы, поляки, так называемый Европейский союз».

Jean-Etienne Minh-Duy Poirrier Флаги Евросоюза

Лукашенко также обратился к более широкой аудитории, вряд ли его слышавшей: «Я обращаюсь прежде всего и в очередной раз к народам наших соседних стран — полякам, литовцам, латышам, украинцам. Очнитесь, пока не поздно. Разберитесь вы с этими политиками, обезумевшими и потерявшими реальность».

Остаётся лишь догадываться, в каких формулировках и насколько цензурно выглядели рабочие варианты пафосной речи. В этом же духе вещали и государственное телевидение, и пропагандисты на общественных началах.

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ЕС ранее не применял к официальному Минску секторальных санкций. Решение о таковых было окончательно принято 24 июня и вступило в действие на следующий день. Впервые руководство союза нажало на действительно болевые точки «режима Лукашенко», основных доноров бюджета и ключевые экспортные статьи — нефтепродукты и калийные удобрения.

Совет ЕС при этом установил временной лаг на время завершения уже реализуемых контрактов. Под запрет попали только сделки по хлоркалию и продукции двух белорусских НПЗ, датированные после 25 июня 2021 года. Таким образом, реальный срок вступления санкций в действие отсрочен примерно до двух лет. Вчитываясь в формулировки, оппозиция с огромным разочарованием обнаружила, что гора родила мышь.

Мало того, что секторальные санкции приняты с огромной отсрочкой, так они ещё и содержат настолько значительные изъятия и ограничения, что обессмысливают пресловутый четвёртый пакет в целом. Так, например, ограничения на импорт и транзит нефтепродуктов не распространяются на белорусские бензины и дизтопливо — компании из ЕС, Британии и с Украины являются главными их покупателями. Под санкции попали некоторые виды парафинов, продукты из битумной нефти, нефтяного газа — побочные продукты, мизер по сравнению моторным топливом.

За первые четыре месяца 2021 года Белоруссия почти удвоила экспорт нефтепродуктов и в физическом выражении (до 3,4 млн т), и в стоимостном (до $1,5 млрд). При этом поставки в ЕС увеличены в 6,4 раза — до 1,91 млн тонн, в стоимостном выражении — в 7,6 раза, до $737,2 млн. Всё это позволило существенно пополнить бюджет «режима Лукашенко», о неблагополучии которого на словах так пекутся политические деятели из ЕС.

Belneftekhim.by «Белнефтехим»

По хлоркалию «санкционный удар» получился ещё смешнее. Из публикации в официальном журнале ЕС следует, что запрет Евросоюза не распространяется на основную продукцию белорусского госмонополиста ОАО «Беларуськалий» — хлористый калий с содержанием полезного вещества 60%. То есть самая маржинальная, главная статья белорусского экспорта из-под действия санкций выведена, а запрет распространяется на так называемый «технический калий» который используется в металлургии, химической, нефтехимической и других отраслях — с содержанием K2O менее 40% и более 62%. Спецэкспортёр белорусского госмонополиста — БКК, очевидно, зря пугал коллег и общественность ростом цен на продовольствие и дефицитом на мировом рынке удобрений.

Правда, под санкции попали белорусские «сложные удобрения». Однако объёмы их продаж несопоставимы с обычными калийными удобрениями на традиционных для Белоруссии рынках из-за ценового фактора. Гомельский химзавод и «Беларуськалий» переживут эту неприятность без особых потрясений.

Михаил Гуцериев со своим проектом Нежинского горно-обогатительного комбината тоже не особо пострадал. Санкции введены против него персонально, однако «Славкалий» в санкционных списках ЕС отсутствует. Гораздо больший удар по его бизнесу нанесён в России, однако белорусские «змагары» вряд ли поблагодарят за это бизнесменов из другой части так называемого Союзного государства и лично Владимира Владимировича Путина.

Анонсированные, но так и не состоявшиеся санкции ЕС в отношении белорусской металлургии и деревообработки выявили слабость евробюрократии, её неспособность устоять перед лоббистами. Пресс-секретарша президента Белоруссии Наталья Эйсмонт, продвигавшая позитивный образ диктатуры как бренда Белоруссии, в издёвку даже опубликовала видео шуточной беседы Лукашенко с менеджерами белорусской «дочки» Kronospan и местными чиновниками — все демонстрировали удовлетворение от «диктатуры».

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Таким образом, по важнейшим позициям белорусского товарного экспорта замах был на рубль, а практический выход на копейку. Похоже, такого фиаско не ожидали даже самые махровые «ябатьки». Градус истерии белорусского госагитпропа был резко снижен, для проформы в публичном пространстве оставлено несколько энтузиастов. В элитном закрытом посёлке под Минском перекрестились «православные атеисты». Гроза прошла мимо.

President.gov.by Александр Лукашенко во время посещения РУП «Завод газетной бумаги» в Шклове, 24 января 2020 года

Разумеется, санкции ЕС не ограничиваются нефтепродуктами и хлоркалием. По запрет попали оружейные поставки в Белоруссию — судя по отчётам за прежние годы, их правомерно отнести к чистому символизму. Как показала практика подавления массовых белорусских протестов летом-осенью 2020-го, есть кому поставлять оружие и спецсредства из ЕС.

Также легко обходятся запреты на поставки в Белоруссию товаров для производства табачной продукции — схемы давно отработаны. В их реализации помогут благодарные поставщики «санкционки» из ЕС в РФ. Сами табачные смеси под запрет не попали — даже в этом евробюрократы своих не обидели.

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Четвёртый пакет санкций предусматривает также запрет на доступ белорусских госструктур (включая банки с контрольным пакетом государства) на финансовый рынок ЕС. Однако и до июня 2021 года их присутствие не было особо активным. Привлекаемые суммы по европейским меркам выглядели сущими грошами, а вознаграждение по купону выглядело просто фантастическим — это и привлекало финансовых спекулянтов, настораживая инвесторов.

Во всём четвёртом пакете санкций ЕС именно финансовые ограничительные меры и выглядят в долгосрочной перспективе наиболее серьёзными. Они портят и без того неблагоприятный инвестиционный климат, ограничивают и без того скромные возможности правительства и госкомпаний Белоруссии по привлечению заёмных средств.

Как известно, почти десятилетняя эпопея с привлечением нового кредита МВФ бесславно завершилась. Совмин и Нацбанк могут рассчитывать на два основных источника кредитования — Россию и Китай.

Россия сама находится под действием западных санкций, и белорусские власти её в этом не поддержали — де-юре Крым в Минске считают украинским. На скандальной минской сессии ПА ОБСЕ в 2017 году белорусская делегация даже проголосовала за декларацию и резолюцию, осуждающие «оккупацию» Крыма и Севастополя. То есть официальный Минск не признаёт территориальную целостность России, но требует от неё всяческих льгот, кредитов и прочей «поддержки». При этом глава МИД Белоруссии Владимир Макей устраивает пьянки с делегацией из «Республики Косово» — такая принципиальность и приверженность неким ценностям (вкупе с уважением территориальной целостности Сербии) была явлена на пресловутых «вторых евроиграх».

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С китайским «железным братством» ситуация не лучше. Пекин понимает проблемы Лукашенко, но действует прагматично. Многомиллиардные кредитные линии давно открыты, однако белорусские партнёры не могут их выбрать. Особенность ситуации в том, что китайские кредиты являются «связанными» — то есть обусловленными закупкой примерно на 2/3 китайских товаров и услуг. Рост долга вдобавок к стабильно растущему огромному белорусскому отрицательному сальдо взаимной торговли с КНР давно беспокоит талантливых госуправленцев из «Восточной Швейцарии».

President.gov.by Александр Лукашенко и Си Цзиньпин

Кроме того, нынешняя ситуация не располагает к китайским инвестициям в Белоруссию. Минск завлекал китайские корпорации выходом на рынки Евросоюза, с которым теперь белорусские партнёры ведут полноценную «холодную войну», оперируя образами периода Второй мировой. Китайцам не надо рассказывать про ту войну, их «Нанкинская резня» ничуть не уступает по драматизму белорусской Хатыни. Соответственно, оперируя военными образами и ужасными гиперболами, порождёнными нездоровыми «пытливыми умами» белорусской бюрократии, Роман Головченко со товарищи посылают в Поднебесную вполне ясный сигнал — держаться от Белоруссии подальше.

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Китаю есть куда вкладывать деньги, и он с успехом это демонстрирует — например, в Африке. Пока резиденты, уже привлечённые в «Белорусско-китайский индустриальный парк «Великий камень», следят за развитием событий. Похоже, эти и другие инвесторы не ожидали, что им подложат такую свинью.

Наказание за скандальный инцидент 23 мая с рейсом Ryanair, как и озабоченность правами человека в Белоруссии — лишь формальный предлог. Вся грозная риторика Брюсселя и Вашингтона оказалась, по большому счету сотрясением воздуха и в некотором смысле даже выстрелом себе в ногу.

Ещё накануне введения санкций прибалтийские лимитрофы стали требовать себе компенсации за сокращение бизнеса с Белоруссией. Интерес понятен, один только клайпедский терминал BKT ежегодно осуществляет перевалку 10−11 млн тонн белорусского хлоркалия.

Однако особенно негативный эффект четвёртого пакета санкций ЕС пришёлся на ту часть белорусских «невероятных», которая свято верила в крах «режима Лукашенко» под мощным экономическим давлением извне. Изнутри сокрушить тиранию не получилось в прошлом году, а извне не получилось в году нынешнем.

Еврочиновники безжалостно растоптали своими лакированными туфлями голубые и розовые мечты белорусских «змагаров» — и это после того, как по этим мечтам прошлись своими берцами омоновцы Лукашенко. По степени драматизма ситуация отдалённо сопоставима с финалом польского антисоветского движения.

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Назначенным в лидеры белорусского протеста всё ещё оказывают церемониальные знаки внимания, и будут оказывать долго. Однако ни «150 джипов с пулемётами», ни даже один джип без пулемёта свергать Лукашенко из Литвы не приедет. И не только из Литвы. Разве что сам «последний диктатор Европы» не позаботится об инсценировке чего-то подобного — как в нелепой истории с прорывом джипа со стороны Украины.

Kremlin.ru Александр Лукашенко

Теперь под санкциями Евросоюза находятся 166 физических и 15 юридических лиц из Белоруссии. На ВВП Белоруссии все четыре пакета санкций ЕС с санкциями США и сателлитов в придачу, разумеется, повлияют. Однако далеко не в тех масштабах, как в случае, если бы санкции вводились не понарошку, без издёвки над самим их смыслом. Поэтому пятую часть ВВП Белоруссия не потеряет, как прогнозировали некоторые эксперты, не знавшие про выхолащивающие изъятия, ограничения и оговорки.

Сокращение темпов экономического роста Белоруссии сейчас детерминировано не столько внешними факторами, сколько внутренними, системными и субъективными. Пока над Белоруссией российский ядерный зонтик, никакая интервенция ей не страшна.

Лукашенко 24 июня традиционно смачно высказался на тему «этих оголтелых санкций», отметив: «Мы этим мерзавцам по ту сторону границы должны показать, что их санкции — это их бессилие. И мы это сделаем».

Уже не надо ничего показывать — евробюрократия сделала всё сама.

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