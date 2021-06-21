Брюссель, , 18:57 — REGNUM С 21 июня вступили в действие новые санкции Евросоюза — под них попали 78 граждан Белоруссии и восемь предприятий. Всего санкционный список насчитывает 166 физлиц и 15 организаций, включая флагманы белорусской индустрии и активы близких к Александру Лукашенко бизнесменов.

Под расширенные санкции попали «Минский автозавод» и «Белорусский автозавод», «Новая нефтяная компания», ООО «Сохра» и «Бремино Групп» — активы белорусского бизнесмена Александра Зайцева, ООО «Логекс» Александра Шакутина, а также ООО «Глобалкастомменеджмент» — её бенефициаром в ЕС считают недавно отправленного в отставку с должности управделами президента Белоруссии Виктора Шеймана.

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Комментируя принятие новых санкций, глава Евросовета Шарль Мишель отметил, что тем самым ЕС посылает «режиму Лукашенко» недвусмысленный призыв «освободить всех политических заключенных, положить конец дальнейшим репрессиям и начать всеобъемлющий национальный диалог».

Также 21 июня США обновили свои санкционный списки. Минфин США опубликовал сообщение, согласно которому под санкции попадают пять белорусских юрлиц и 16 граждан, включая ближайшее окружение Лукашенко.