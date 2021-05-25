Школьный автобус, который отвозил детей, проживающих в деревнях Котегово и Ягошур, в среднюю школу села Юнда в Балезинском районе Удмуртии, намертво застрял в грязи. Фотографии инцидента, опубликованные одним из пользователей, активно обсуждают в социальных сетях.

Иван Айвазовский. Дорога в лесу. 1857

«На этот раз не помогли ни мастерство водителя автобуса, ни «госпожа удача», которые помогали преодолеть этот участок данного маршрута последние 10(!), а то и более лет», — говорится в прикрепленном комментарии. Причем этот же автобус 24 мая должен везти учащихся девятого класса на ОГЭ по русскому языку.

Рядом с автобусом застрял ещё и трактор, колеса с одной стороны машины полностью ушли в грунт. Один из пользователей указал, что этот же автобус должен забрать школьников из деревни Ахмади.

«А как же он попадёт в Ахмади, если он в Юнду доехать не может. А дорога до Ахмади-то как раз и сделана», — отметила Елена Б.

«От Юнды до Вотино как не было дороги, так ее и нет», — написал Рамиль К.

«Кошмар, да и только. Сколько лет одно и тоже. И вот только из-за дорог не хочется даже в эту школу ребенка отправлять. Самое главное, никому нет дела», — сокрушается Екатерина Г.

«Ну это уже вообще беспредел», — возмущается Оксана Р.

«Знакомая ситуация», — спокойно добавила Вера Н.

На одной из прикрепленных фотографий видно, что рядом двигается автомобиль такси марки Renault Logan, что вызвало массу шуток.

«А «Логану» всё ни почём», — констатировал Семён К.

«Такси везде пройдёт», — согласился Юрий Р.

«То есть проехать можно только на «Логане»? Или у остального транспорта пора менять прокладку?» — удивилась Диля М.

«Таксистам и бездорожье в помощь. В России нет плохих дорог. В России отличное бездорожье», — добавила Наталия В.

«Там, где трактор не пройдет, «Рено Логан проедет», — шутит Александр И.

«Это настоящий прорыв и отнестись к этому нужно с пониманием», — пошутила Анна Б.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Школьный автобус

Многие пользователи постоянно напоминают, что это фотография дороги или чего-то на нее похожего в 21 веке, где по-прежнему после каждого дождя грунтовку размывает до невозможного состояния.

«Новость и фото из 21 века… Илон Маск, помоги», — призвал Миклухо М.

«У нас по всей республике такие дороги… Ездим по таким дорогам, а на дворе 21 век», — поддержала Рашида Н.

«21 век на дворе, нанотехнологии, только это не про нас», — печалится Вадим А.

«В далёкой Намибии такие же дороги, честно. По первому каналу смотрел», — привел пример Павел К.

Многие жители подтверждают, что такие дороги не только к Юндинской школе, а по всей республике.

«Это только в Удмуртии такое может быть, дороги не могут сделать», «Во всей Удмуртии закончился цемент? Пролили бы, стабилизацию сделали бы, и асфальт можно не класть…», «Да таких дорог уйма. Мы вот в грязь в деревню заехать не можем. Да и школьники каждый день ходят пешком 3−4 км до дороги, где автобус останавливается. Ибо автобус в грязь до деревни ни за что не поедет», «это безобразие по всей Удмуртии, что в городах, что в сельской местности. А власть всё рапортует и поздравляем с днём рождения друг друга», «Бречалов (глава Удмуртии Александр Бречалов. — прим. Е.З.) зимой по застывшей дороге приедет к вам и скажет, что дорога хорошая, чего жалуетесь», «Сколько себя помню, столько и нет дороги, только раньше мы на лошадях машины там вытягивали».

Жители Удмуртии, которые ходили в школы ещё во времена СССР, вспомнили, что тогда никаких автобусов не было и зачастую приходилось добираться на учебу пешком.

«А что бы детям пешком не пройтись, как мы ходили, 17 км», «У нас автобусов не было», «А я уже соскучился по таким дорогам». «А мы в 80-е годы ходили пешком в Юнду из Котегово с удовольствием».

ИА REGNUM По дороге в школу

Обсуждение с темы дорог плавно перешло на вопрос связи в целом и интернета в частности. Жителям деревни множество пользователей посоветовали писать в различные инстанции, дойти в случае необходимости до президента РФ Владимира Путина. На вопрос одной из участников дискуссии «почему родители молчат, ведь их дети по таким дорогам до школы ездят?» возник вопрос «мы что, должны сами асфальт положить, руками? Что нам делать?».

«Писать, постоянно писать», — советует Анастасия Ш.

«В прокуратуру пишут односельчане и не раз в год — ну приедут, ну дадут указание, и на этом всё. Депутатские дети же в этих деревнях не живут, и дач их там нет», — ответил Алексей Р.

«Смысл в том, чтобы писать всей деревней каждый месяц и везде. Вот тогда сделают», — продолжает Анастасия Ш.

«Наивная, если дороги везде будут хорошие, негде будет отмыть денежки. Тогда и начнут дорогу до Юнды делать. В Сергино какой год делают, мне кажется, дорога там лучше была, это для них просто кормушка», — намекает на чиновников Алексей Р.

«21-й век, у всех интернет, всем селом накатайте письма в администрацию президента, все равно оттуда до ваших властей дойдет письмецо, может тогда зашевелятся. Не одно письмо, а несколько», — предложил Сергей Р.

«Куда только не отправлено уже было. Один ответ: вы не в планах, придёт время — сделают», — рассказал Женя С.

«Мы в Тукташе также дороги добивались, всей деревней везде писали, и телевидение приезжало — сейчас дорога есть», — поделилась опытом Ксения Р.

«Связь у нас такая же, как и дороги, на авось», — написала Ирина К.

«Из Юнды на электронную почту президента письмо отправить не получится, потому что нет в деревне интернета», — добавил Николай Е.

Один из пользователей призвал власти к ответу и заверил, что доберется до прокуратуры.

«А вот, власти, скажите, пожалуйста, всё говорят, что по бумагам на Юнду дорога асфальтирована. Это правда? Если что, сделать официальный запрос и предъявить. И неужели нельзя в наше время что-то придумать по таким проблематичным дорогам. Лучше же не становится, только хуже и хуже. И о безопасности дорожного движения есть же статья ФЗ. Будет время — сегодня заеду в прокуратуру», — пообещал Андрей Е.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Дорожные работы

Поступил также ряд идей, что можно сделать с этой территорией, к примеру, пользователи предлагают, если нет смысла делать дорогу, хотя бы засыпать проблемный участок щебенкой.

«Этой дороги в списке ремонтируемых в этом году нет. А поскольку таких дорог столько, что не сосчитать, Удмуртии нужен масштабный проект даже не российского, а международного уровня. Который принесет ей такие деньги, что хватит даже на Ягошур и Котегово. Таким проектом может стать тракторный триатлон. Что еще подкупает — вложений минимум: трассы готовы почти круглый год, трактора у участников свои, затраты на рекламу отобьются. Осталось упаковать, а это мы умеем», — предложил готовый проект Фарит К.

«С такой подготовкой любой триатлон тракторный по плечу», — согласилась Елена К.

Истории с застрявшими машинами в Удмуртии, да и во всей России, не редкость, курьезов с дорогами также было достаточно.

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К примеру, месяцем ранее, по дороге к месту возгорания в Завьяловском районе застряли скорая помощь и две пожарных машины. На место происшествия выехал пожарный расчет из четырех автомобилей, два из которых не добрались до точки назначения — они не смогли объехать застрявший автомобиль скорой. Огонь жители деревни тушили самостоятельно. А скорую помощь вытащил трактор из соседнего населенного пункта. Министр транспорта Удмуртии Алексей Горбачев объяснил, что эта дорога находится на балансе Завьяловского района, видимо, подразумевая, что республиканские власти никак на ситуацию повлиять не могут. Зато после этого инцидента перед выездом диспетчеры службы 112 при приеме сообщений по линии «03» будут уточнять информацию по состоянию дорог, что позволит направлять к местам происшествий полноприводный транспорт.

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Также можно вспомнить нашумевшую историю, когда в 2019 году в Юкаменском районе торжественно открыли грунтовые дороги, отремонтированные в рамках инициативного бюджетирования. Чиновники перерезали праздничную красную ленточку и ели каравай, стоя почти по колено в грязи в резиновых сапогах.

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В Чувашии вызволять застрявшую в грязи скорую помощь пришлось трактору. Карета скорой помощи, не доехав до больного, увязла в грязи и не смогла выбраться самостоятельно. Правда, пациента успели доставить в больницу и помощь ему была оказана своевременно.

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Александр Куликов ИА REGNUM Машина скорой помощи

В Новосибирской области по сообщению о застрявшей в грязи скорой помощи начата доследственная проверка. На подъезде к селу Лебедевка Искитимского района скорая помощь увязла в грязи, и медики не смогли оперативно прибыть к девятимесячной девочке. Пока жители села вызволяли застрявшую скорую, на помощь ребёнку пришёл находившийся неподалеку знакомый врач семьи.

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Это всё истории со счастливым концом. Совсем недавно бездорожье в Марий Эл привело к смерти человека. В деревне Паймыр Моркинского района 46-летняя женщина умерла, не дождавшись приезда врачей, автомобиль скорой не мог проехать по бездорожью и был оставлен в соседнем населенном пункте. Медики добирались на вызов с помощью нанятой повозки с лошадью — дорога заняла четыре часа. В прошлом году дорога была проложена, но только до соседнего села, которое находится на расстоянии около километра. Этот отрезок врачи и преодолевали на повозке. В текущем году на этом участке не планировалось строить дорогу.

«Дураки и дороги. Как было 200 лет назад, так и сейчас ничего не меняется», — вспомнил одно из произведений Николая Гоголя Максим Ч.

Про дороги в России также писал ещё гениальный Александр Пушкин в «Евгении Онегине».

«Теперь у нас дороги плохи, Мосты забытые гниют, На станциях клопы да блохи Заснуть минуты не дают; Трактиров нет…»

И тогда же великий классик выразил надежду:

«Лет чрез пятьсот дороги, верно, У нас изменятся безмерно: Шоссе Россию здесь и тут, Соединив, пересекут…»

Но пятьсот лет ещё не прошло, осталось совсем немного подождать.