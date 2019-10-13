Юкаменский район, , 16:35 — REGNUM В двух деревнях Юкаменского района Удмуртии состоялось торжественное открытие грунтовых дорог, отремонтированных в рамках инициативного бюджетирования. Чиновники перерезали праздничную красную ленточку и ели каравай, стоя в грязи в резиновых сапогах, передает корреспондент ИА REGNUM. Дороги открыли в деревнях Жувам и Шамардан.

Открытие грунтовой дороги Администрация Юкаменского района

В официальной группе района в социальной сети опубликованы фотографии церемонии, которые сопровождаются радостными восклицаниями:

«Поздравляем жителей деревни Жувам с торжественным открытием, которое состоялось сегодня… Благодарим инициативную группу деревни и всех неравнодушных жителей за активное участие, за личный вклад и труд», — радуются в администрации, перечисляя всех причастных к торжеству чиновников.

Между тем, пользователи социальных сетей, не оценили по достоинству торжественность момента.

«А дорога-то где? Месиво, на котором стоят люди в резиновых сапогах, дорогой не назвать», — отмечает Анна Д.

«Жидкий наноасфальт. Он летом твердеет. Наночастицы притягиваются», — предположил Владимир Р.

Ряд пользователей считает, что за такую дорогу чиновников нужно сразу увольнять, а то и расследовать их деятельность в рамках уголовных дел.

«Дождь асфальт смыл. Еще вчера все было хорошо», — пишет Илья В.

Местные чиновники Администрация Юкаменского района

Глава района Константин Бельтюков пояснил, что до ремонта по этой дороге нельзя было не только проехать, но и пройти.

«Там в период распутицы на ней стояли колеи, лужи по колено, пешеходы не могли пройти и проехать… Группа жителей этой деревни собралась и по своей инициативе приняла решение благоустроить эту улицу, привести в порядок», — цитирует чиновника ТАСС. Он отметил, что это центральная дорога, на которой располагаются дом культуры, больница и ФАП (фельдшерско-акушерский пункт).

Он рассказал, что жители сами подготовили проект, выиграли грант, а также получили софинансирование из бюджета района и Удмуртии.

«Сделали хорошую дорогу — отсыпку провели песчано-гравийной смесью, провели профилирование, грейдирование, и теперь это хорошая проезжая дорога. Да, это не асфальт, но надо понимать, что стоимость проекта составляла 496 тыс. рублей», — констатировал Бельтюков и уточнил, что протяженность отремонтированной за полмиллиона рублей грунтовой дороги составила 1,3 км.