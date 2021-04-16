Новосибирск, , 05:07 — REGNUM В Новосибирской области по сообщению о застрявшей в грязи скорой помощи начата доследственная проверка. Об этом сообщает региональное управление СКР.

Ранее в СМИ появились информация и видео о том, что на подъезде к селу Лебедевка Искитимского района скорая помощь увязла в грязи и медики не смогли оперативно прибыть к девятимесячной девочке. Пока жители села вызволяли застрявшую скорую, на помощь ребёнку пришёл находившийся неподалеку знакомый врач семьи.