Чебоксары, , 09:47 — REGNUM В Чувашии вызволять застрявшую в грязи скорую помощь пришлось трактору. Видео операции «спасения» попало в социальные сети, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

История произошла в Чебоксарской районе республики, где карета скорой помощи, не доехав до больного, увязла в грязи и не смогла выбраться самостоятельно. На видео запечатлено, как помощь медикам оказал тракторист, который в считанные секунды вызволил из грязевой ямы скорую помощь.

Очевидцы сообщают, что пациент, у которого были боли в животе, был своевременно доставлен в больницу.

Отметим, что в Чувашии работают около 1,6 тыс. сотрудников скорой помощи, круглосуточно дежурят 110 бригад. В настоящее время служба скорой помощи объединяет 14 подстанций, 29 пунктов временного размещения и два пункта трассовой медицины.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Чебоксарах застряла в глине школьница, которая играла у строительной площадки. Её вытащили спасатели.