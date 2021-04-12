Завьяловский район, Удмуртия, , 08:46 — REGNUM По дороге к месту возгорания в Завьяловском районе Удмуртии застряли скорая помощь и две пожарных машины. Об этом сообщил на своей странице в социальных сетях министр транспорта и дорожного хозяйства республики Алексей Горбачев.

Он написал, что пожар произошел в бане в деревне Лудзя-Норья. На место происшествия выехал пожарный расчет из четырех автомобилей, два которых не добрались до точки назначения — они не смогли объехать застрявший автомобиль скорой. Огонь жители деревни тушили самостоятельно. А скорую помощь вытащил трактор из соседнего населенного пункта.

«Многострадальная дорога находится на балансе Завьяловского района. К сожалению, такие дороги у нас ещё есть», — посетовал министр. Он добавил, что теперь перед выездом диспетчеры службы-112 при приеме сообщений по линии «03» будут уточнять информацию по состоянию дорог. Это позволит направлять к местам инцидентов полноприводный транспорт.

Пока в районе организовано круглосуточное дежурство тракторов.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре 2019 года в Юкаменском районе республики состоялось торжественное открытие грунтовых дорог, отремонтированных в рамках инициативного бюджетирования. Чиновники перерезали праздничную красную ленточку и ели каравай, стоя в грязи в резиновых сапогах.

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