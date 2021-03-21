В социальных сетях активно обсуждают уголовное дело губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева, однако внимание пользователей также привлекла фигура одного из подозреваемых — Бориса Шпигеля. Любопытно то, что пользователи не то чтобы оправдывают такой способ ведения бизнеса, но отмечают, что в России по-другому работать просто невозможно.

Official SIF — SIF archives Борис Шпигель

Борис Шпигель — глава группы компаний «Биотэк», основал холдинг в 1991 году. Сейчас группа является одним из крупнейших игроков на фармацевтическом рынке России. Холдинг занимается разработкой и производством, а также реализацией лекарственных средств, нутрицевтических препаратов, дезинфицирующей продукции и медицинских изделий.

«Посредством собственной дистрибуторской сети «Биотэк» успешно осуществляет поставки лекарственной продукции и медицинских изделий под нужды лечебного процесса во все регионы Российской Федерации. «Биотэк» традиционно входит в топ-10 крупнейших поставщиков в государственном сегменте российского фармрынка», — сообщается на портале группы.

В структуру холдинга входят фармацевтический завод «Марбиофарм» (Йошкар-Ола), завод «Биодез» (Лыткарино), аптечные сети в Пензе, Ростове, Нижнем Новгороде и Кирове — всего 257 аптечных пунктов. В Пензе также работает многопрофильный медицинский центр «Эскулап».

В 2020 году группа компаний «Биотэк» стала крупнейшим поставщиком лекарственной и медицинской продукции, направленной на борьбу с эпидемией, включая среди прочего антивирусные препараты, диагностические тест-системы BIOZEK и дезинфицирующие средства. В бюджетном сегменте дистрибутор «Биотэк» занял третье место. Компания продемонстрировала один из высоких темпов прироста, увеличив выручку почти в два раза. Общая сумма отгрузок ГК «Биотэк» составила 45 млрд рублей, сообщалось на сайте компании.

Согласно данным портала государственных закупок, только в 2020 году «Биотэк» и ОАО «Фармация» заключили контракты на поставку лекарственных препаратов в медицинские учреждения Пензенской области различного профиля на общую сумму более 700 млн рублей. В частности, медикаменты поставлялись в областной онкологический диспансер, областную детскую клиническую больницу, областную клиническую больницу имени Бурденко. Также в закупках фигурируют контракты на поставку медицинского оборудования.

Компания «Биотэк» ещё в эпоху Михаила Зурабова (министр здравоохранения и экономического развития России в 2004—2007 годах) стала одним из крупнейших поставщиков лекарств в стране, напомнил глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн («Единая Россия»).

«Я знаком со Шпигелем ещё со времен Селезнёва. Очень колоритный персонаж. Поэтому ничуть не удивлён фактом его задержания. Уверен, что с этой пухлой руки кормились многие чиновники», — добавил парламентарий.

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Пользователи социальный сетей отчасти разделяют такое мнение.

«Тоже мне, новости… их можно каждого первого брать», — пишет Наталья Б.

«Дурная закономерность: там, где Шпигель — там чаще всего коррупционный след», — полагает Борис К.

При этом один из пользователей, напротив, считает, что Шпигель не может быть подозреваемым, что владельцу такой крупной компании просто нет смысла «мараться взятками», и даже завел хэштег #свободуБорисуШпигелю.

«Надо запретить двойное гражданство. 99% граждан от этого никак не пострадают, а жуликам станет тяжелее», — предлагает Валерий У., напоминая о двойном гражданстве Шпигеля.

«А мы-то — «простые люди» — всё удивляемся, отчего это у нас цены на лекарства постоянно растут самым бессовестным образом! Да разве всех «шпигелей» миллиардами насытишь», — отмечает Оксана М.

«Кому война, кому мать родна», «Так пандемия же. Непредотвратимое обстоятельство. Оправдают», «Эпидемия взяткохватания. Надо объявлять карантин. Намордники — народу, наручники — взяточникам», — предлагают свое видение проблемы пользователи.

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«У нас закупки масок по 450 рублей были, и никто никого не проверял, одна благодать. СК только в Пензе и Сахалине проверяет губернаторов», — расстроен Михаил З., подчеркнув, что он из Саратовской области.

«Ну, мерзоту, которая ворует на медикаментах — «в печь», — написал Александр О.

«А вообще возможен ли в России фармацевтический и медицинский бизнес в правовом поле, в принципе? Первое звено здравоохранения в России, когда государство отдает собранные от предприятий деньги (отчисления от ФОТ, на обязательное медицинское страхование) частным лицам (страховые компании) на лечение этих же граждан, вызывает большие вопросы. Или по-другому, зачем нужны эти посредники в лице частных страховых компаний, чтобы передать деньги, полученные от государства, государственным же больницам? Напрямую же сделать это проще и дешевле», — задается вопросом Владимир Р.

«Их всех нужно подряд брать и сажать, все фармкомпании этим занимаются, в том числе производители вакцин. Практически вся современная медицина, за исключением, пожалуй, травматической хирургии и подобных — сплошной фейк, придуманный специально для продажи «лекарств» наивным гражданам», — уверен Олег Д.

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«А Шпигеля-то за что? Взятки для него — необходимость в этой стране… Шпигели вынуждены давать — иначе бизнеса не будет», — объяснила Лариса П.

«Шпигелю нужен бюджет, вот и весь бизнес», — заключила Валентина А.

«Большой вопрос, кто был главной целью силовиков — губернатор Иван Белозерцев или владелец БИОТЭКА Борис Шпигель. Сейчас идет большая фармацевтическая война», — отмечает телеграм-канал ВЧК-ОГПУ.

Стоит отметить, что появившиеся фотографии с изъятым у пензенского губернатора имуществом пользователей совершенно не впечатлили. Комментаторы сходятся во мнении, что это как-то мелковато, нет размаха. «Пять наручных часов, тоже, навар…», «Тысячерублевки насмешили. А где доллары? Где евро?», «Не думаю, что он страшный хапуга. Домик скромный. Забор как у среднестатического россиянина».

Чаще всего в соцсетях Белозерцева ласково, но с издёвкой называют по аналогии с мэром Москвы Сергеем Собяниным «Бордюрычем».

По информации источника «Интерфакса», Белозерцев получил от Шпигеля часы Breguet стоимостью более 5 млн рублей сразу после избрания губернатором Пензенской области.

«Правоохранительные органы заинтересовались губернатором в ходе проверок закупки лекарств региональными администрациями. Заподозрив, что в Пензенской области препараты приобретают по завышенным ценам, разговоры Белозерцева стали прослушивать», — сообщил источник.

Вскоре появилась информация, что по местам проживания Ивана Белозерцева следователи обнаружили порядка 500 млн рублей.

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Как сообщало ИА REGNUM, Следственный комитет России задержал всех фигурантов уголовного дела. В зависимости от роли каждого они подозреваются в даче и получении взятки. По версии следствия, 31 млн рублей был передан для получения «Биотэком» преимуществ при заключении госконтрактов на поставку лекарств, медицинских изделий и реактивов. Подельниками Шпигеля были его супруга, а также директор ОАО «Фармация» Антон Колосков.

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Позднее стало известно, что израильская полиция готова рассмотреть запрос Российской Федерации относительно бизнесмена Бориса Шпигеля, если таковой поступит. По словам представителя израильской полиции, если российская сторона сделает запрос относительно Шпигеля, то информация будет предоставлена.

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