Москва, , 13:16 — REGNUM В рамках уголовного дела губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева задержан бизнесмен и бывший продюсер исполнителя Николая Баскова Борис Шпигель. Об этом сегодня, 21 марта, сообщили в Следственном комитете России.

Сообщается, что Шпигель задержан по подозрению в даче взятки. У него ведутся обыски. Также задержана супруга Шпигеля и директор ОАО «Фармация» Антон Колосков. Все они подозреваются в даче взятки через посредников в виде денежных средств и иных ценностей на общую сумму, превышающую 31 млн рублей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Шпигель возглавляет группу фармацевтический компаний «Биотэк». Эта группа занимается производством и продажей фармацевтических средств, а также продажей на территории России иностранных фармацевтических средств.

В 2020 году в острый период пандемии «Биотэк» довольно часто была единственным поставщиком лекарственных средств от коронавирусной инфекции, разрешенных к использованию на территории России. «Биотек» продавала государству лекарства от коронавирусной инфекции далеко не только в Пензенской области. К примеру, c июня 2020 года компания обеспечила «Авифавиром» и «Арепливиром» более 300 лечебных учреждений и за три месяца было поставлено около 30 тыс. упаковок. При этом препарат продавался по завышенным ценам (но на момент заключения контрактов цена на эти препараты еще не регулировалась).