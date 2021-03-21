Пенза, , 12:31 — REGNUM Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев и его соучастники задержаны по подозрению во взяточничестве. Речь идет о получении взятки в размере 31 млн рублей от бизнесмена и бывшего продюсераНиколая БасковаБориса Шпигеля.

Иван Белозерцев Pnzreg.ru

«На основании материалов оперативно-разыскной деятельности МВД России возбуждено уголовное дело в отношении губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева, Бориса Шпигеля, возглавляющего группу фармацевтических компаний «Биотек», и других лиц. В зависимости от роли каждого они подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 291, ч. 6 ст. 290 УК РФ (дача взятки, получение взятки)», — сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко.

По данным следствия, с января по сентябрь 2020 года Белозерцев получил от Шпигеля, его супруги и директора ОАО «Фармация» Антона Колоскова взятки через посредников в виде денег и иных ценностей на сумму, превышающую 31 млн рублей. Взятки передавались за предоставление группе компаний «Биотэк» конкурентных преимуществ при заключении госконтрактов.

Белозерцев, Шпигель и другие подозреваемые задержаны во взаимодействии с ГУЭБиПК МВД России и при силовой поддержке подразделений Росгвардии, в том числе регионального управления по Пензенской области. В их жилище и на рабочих местах проведены обыски.

В ближайшее время задержанным будет предъявлено обвинение, и следствие направит в суд ходатайства об избрании им меры пресечения в виде заключения под стражу.

Известно, что следственные действия проводились и в отношении сыновей губернатора — Данилы и Александра.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в «красную зону» глава Пензенской областиИван Белозерцев, занимающий свой пост с мая 2015 года, попал ещё в выборный для него 2020 год. О доходах, связях пензенского губернатора и бизнесе его детей в материале ИА REGNUM Красная зона для Белозерцева: о бизнесе детей и связях губернатора.

Ивану Белозерцеву 62 года. Он родился 15 сентября 1958 года в селе Бараново Орловской области. В 1980 году окончил Ульяновское гвардейское высшее танковое командное училище по специальности «инженер по эксплуатации гусеничных и колесных машин», в 1992 году — Гуманитарную орденов Ленина и Октябрьской революции Краснознаменную академию Вооруженных Сил. В 1976 — 2004 годах служил на различных должностях в Вооруженных Силах России. В разные годы был председателем думы Пензы, главой города Пенза, а с 2012 по 2015 год — спикером Законодательного собрания Пензенской области. 25 мая 2015 года указом президента РФ Владимиром Путиным был назначен врио губернатора, в сентябре избран на эту должность на прямых выборах: при явке 62,26% Иван Белозерцев набрал 86,04% голосов. В сентябре 2020 года переизбран на новый срок: за Белозерцева проголосовали 78,72% избирателей при явке 56,68%.

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