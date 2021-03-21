Иерусалим, , 15:45 — REGNUM Израильская полиция готова рассмотреть запрос Российской Федерации относительно бизнесмена Бориса Шпигеля, если таковой поступит. Об этом сегодня, 21 марта, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя израильской полиции.

Напомним, что сегодня бизнесмен Борис Шпигель, который владеет группой фармацевтических компаний «Биотек», был задержан в рамках уголовного дела о взяточничестве. В рамках этого же дела был задержан губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.

По версии следствия, Шпигель и ряд его подельников передавали взятки Белозерцеву за то, чтобы власти предоставили «Биотеку» преференции при заключении госконтрактов на поставку лекарств и медицинского оборудования. Взятки передавались в течение почти всего 2020 года, когда в стране бушевала пандемия. Общая сумма взяток превышает 31 млн рублей.

При этом «Биотек», в том числе, поставляла лекарства от коронавирусной инфекции во многие регионы России, и по довольно высоким ценам.

По словам представителя израильской полиции, если российская сторона сделает запрос относительно Шпигеля, то информация будет предоставлена. Стоит отметить, что Шпигель, хоть и родился в УССР, всегда подчеркивал свою приверженность иудаизму и еврейской культуре. В свое время он был сенатором от Пензенской области (2003−2013 годы). Выступал как активный сторонник развития двухсторонних отношений между Россией и Израилем, возглавлял в Совете Федерации группу по сотрудничеству с кнессетом Государства Израиль, а также неодноократно встречался с израильским руководством.