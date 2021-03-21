Москва, , 15:08 — REGNUM Фармацевтический король Борис Шпигель, который также ранее являлся советником бывшего спикера Госдумы Геннадия Селезнёва, был тесно связан с Пензенской областью. Об этом заявил глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн («Единая Россия»).

«Ещё с конца 1990-х его «Биотэк» работал с местным фармпредприятием «Биосинтез». Затем он начал реализовывать в регионе эксперимент по «прорывному» лекарственному обеспечению. Под эту сурдинку в 2003 году был делегирован губернатором Василием Бочкаревым в Совет Федерации, где пробыл 10 лет», — напомнил Хинштейн.

По его словам, параллельно бизнесмен монополизировал все аптечные поставки, купив областную компанию «Фармация».

"Я знаком со Шпигелем ещё со времен Селезнёва. Очень колоритный персонаж. Поэтому ничуть не удивлён фактом его задержания. Уверен, что с этой пухлой руки кормились многие чиновники», — добавил парламентарий.

Кроме того, депутат подчеркнул, что компания «Биотэк» ещё в эпоху Михаила Зурабова (министр здравоохранения и экономического развития России в 2004—2007 годах) стала одним из крупнейших поставщиков лекарств в стране.

Читайте также: Глава фармкомпании «Биотек» Борис Шпигель задержан в рамках уголовного дела

Как сообщало ИА REGNUM, Шпигель, глава компании «Биотэк» был задержан вместе с губернатором Пензенской области Иваном Белозерцевым, в зависимости от роли каждого они подозреваются в даче и получении взятки. По версии следствия, 3 млн рублей был получен для получения «Биотэком» преимуществ при заключении госконтрактов на поставку лекарств, медицинских изделий и реактивов. Подельниками Шпигеля были его супруга, а также директор ОАО «Фармация» Антон Колосков.

Читайте также: Задержан губернатор Пензенской области: чем известен Иван Белозерцев

Напомним, в 2020 году «Биотек» занималась поставками лекарственных средств от коронавирусной инфекции во многие регионы России, а не только в Пензенскую область. При этом отмечалось, что цены при заключении госконтрактов на поставку этих лекарств крайне завышены.

Читайте ранее в этом сюжете: Следственный комитет РФ опубликовал видео обысков у пензенского губернатора