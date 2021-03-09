Россию на международном песенном конкурсе «Евровидение-2021» представит певица Manizha — Манижа Сангин, 29-летняя уроженка Душанбе, российская и таджикская рэп-исполнительница. Отбор проходил 8 марта на Первом канале. Перед этим группа Little Big, так и не выступившая на конкурсе из-за пандемии, заявила об отказе от участия в новом сезоне.

hentilpej Евровидение

«Мы считаем, что в России очень много талантливых и интересных исполнителей, у каждого из которых должна быть возможность показать себя за пределами нашей̆ страны», — сообщили участники коллектива в Instagram.

И в 2021 году свой талант предстоит показать Маниже, творчество которой наполнено драмой и борьбой. В «Недославянке» она называет себя эмигрантом и воюет с комичным злодеем Падежом, в «Сейчас дважды не случится» объявляет конец стереотипам и, выдерживая взгляды русских девушек, первой обнимает юношу Максима. В песне VANYA, клип на которую снят в американской церкви, в окружении афроамериканок подбадривает неизвестного Ваню, оставшегося без денег, жены и работы.

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«Но ведь ты ещё жив, Ваня», — произносит Манижа на английском языке.

И после продолжает, почти цитируя Данилу Багрова:

«Обрести себя тебе поможет правда. Правда — это твоя сила».

Песня для Евровидения называется на английском языке Russian Women, что может быть переведено по-разному — русские женщины и российские женщины. Именно на игре двух значений и строится сюжет. В какой-то момент Манижа поёт от лица русских женщин, в другой — от имени российских. Она то представляет их международному зрителю, то, напротив, дерзко к ним обращается:

«Испокон веков с ночи до утра ждём мы корабля. А что ждать? Встала и пошла! […] Что там хорохориться? Ой, красавица! Ждёшь своего юнца. Ой, красавица. Тебе уж за 30, алло, где же дети? Ты в целом красива, но вот похудеть бы».

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И дальше диалог Манижи с русскими женщинами.

«Ты точно не хочешь? Послушайте, мы с вами не стадо. Прошу, отворите. Теперь зарубите себе на носу, я вас не виню, а себя я чертовски люблю!» — звучит ультиматум.

И после напева, который мог бы подойти и «Бурановским бабушкам», продолжает и вовсе неожиданно: «Эй, рюсский женьщин, давай, голосуй за меня!» Стереотипная фраза восточного мужчины из уст Манижи, восточной женщины, которых привыкли считать кроткими, даёт пронизывающий эффект.

Russian Women — загадочная современная версия хита «Комбинации» Russian Girls, в которой изменилось всё — и ритмы, и смыслы. Что же подготовила Россия к Евровидению? Во-первых, после перерыва в песни вернулся русский язык. Во-вторых, явного фаворита Little Big, в 2020 году скрутившего клипом Uno конкурс в трубочку, сменили на певицу, которую мало кто знает. Из этого можно сделать вывод, что рейтинг больше не главное. Манижа обратится не к зарубежному зрителю и членам жюри, а к российской аудитории. Учитывая, что об отборе кандидата было объявлено 8 Марта, в Международный женский день, песня именно для дам.

По словам исполнительницы, её песня рассказывает о трансформации самоощущения женщины в России за последние несколько веков. А вот тайный смысл этого манифеста к русским женщинам понимать и дешифровать, видимо, лучше поодиночке, без подсказок.