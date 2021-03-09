Москва, , 11:10 — REGNUM Певица Manizha, которая представит Россию на «Евровидении» в 2021 году, не совсем подходит для этого конкурса. Об этом сообщила художественный руководитель группы «Бурановские бабушки» Анна Прокопьева.

«Фольклор можно по-разному подавать, она как певица интересна, хороша. Наверное, она будет ещё репетировать, готовить специально… Но всё равно мне кажется, что эта песня проигрывает для уровня Евровидения. Это мои ощущения», — цитирует ее RT.

Прокопьева также выразила сожаление, что группа Little Big отказалась от участия в конкурсе.

Как сообщало ИА REGNUM, группа Little Big, которая должна была представлять Россию на «Евровидении — 2020», отказалась участвовать в отборе на фестиваль в 2021 году. В минувшем году песенный конкурс не состоялся из-за пандемии коронавируса.

Накануне, 8 марта, жители России проголосовали за то, чтобы Россию представила на конкурсе певица Манижа. Она выступит с песней «Русская женщина»,

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