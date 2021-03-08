Москва, 8 марта 2021, 22:01 — REGNUM На международном песенном конкурсе «Евровидение-2021» Российскую Федерацию будет представлять певица Манижа (Manizha). Национальный отбор прошел 8 марта в прямом эфире Первого канала.
Известно, что российская певица исполнит на международном конкурсе песню «Russian woman» («Русская женщина»).
Ранее стало известно, что Российскую Федерацию не представит группа Little Big на конкурсе «Евровидение-2021».
Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2020 году в городе Роттердам должен был пройти конкурс «Евровидение». Однако, организаторы мероприятия из-за пандемии SARS-CoV-2 приняли решение об отмене конкурса.
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