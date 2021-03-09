Москва, , 08:30 — REGNUM Песня «Русская женщина», с которой представит Россию на «Евровидении» певица Манижа (Manizha), посвящена «трансформации самоощущения женщины» за последние столетия. Об этом Манижа заявила в эфире Первого канала.

8 марта на Первом канале объявили о победе Манижи в российском отборе участников для международного фестиваля «Евровидение — 2021». Финал конкурса пройдёт в Роттердаме в мае.

Певица посвятила победу в отборе своей бабушке. Она рассказала, что песня Russian Woman («Русская женщина») — «о трансформации самоощущения женщины за последние несколько столетий в России». Эта женщина прошла путь «от крестьянской избы до права избирать и быть избранной (одной из первых в мире), от фабричных цехов до полетов в космос».

«Она никогда не боялась противостоять стереотипам и брать ответственность на себя», — добавила Манижа.

Как сообщало ИА REGNUM, группа Little Big, которая должна была представлять Россию на «Евровидении — 2020», отказалась участвовать в отборе на фестиваль в 2021 году. В минувшем году песенный конкурс не состоялся из-за пандемии коронавируса.

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