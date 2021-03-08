Москва, , 20:39 — REGNUM На международном песенном конкурсе «Евровидение-2021» Российскую Федерацию не представит группа Little Big. Об этом 8 марта сообщается в Instagram-аккаунте коллектива.

«Мы (группа Little Big — прим. ИА REGNUM) не едем на «Евровидение-2021», — говорится в сообщении. — … Мы желаем удачи всем участникам национального отбора!«

В сообщении также говорится, что талантливых и интересных исполнителей в России очень много, поэтому у них должна быть возможность показать себя за пределами страны.

Как передавало ИА REGNUM, ранее в Санкт-Петербурге в квартире нашли тело бывшей солистки группы Little Big Анны Кастельянос.

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